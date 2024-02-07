Первый в истории ЕС закон о борьбе с насилием в отношении женщин согласован во вторник странами-членами и законодателями. Он не предусматривает уголовной ответственности за принуждение к половому акту

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Первоначальный вариант законопроекта, представленный Европейской комиссией в марте 2022 года, определял преступление изнасилования как секс без согласия - при этом жертвам не требовалось предоставлять доказательства применения силы, угроз или принуждения.

Однако после нескольких месяцев кропотливых переговоров 14 стран-членов продолжают блокировать определение, основанное на согласии. В их число вошли восточные государства, как Болгария, Венгрия и Чешская республика, а также Франция, Германия и Нидерланды, считающиеся прогрессивными странами блока.

Выступая во вторник из Страсбурге, ирландский евродепутат Франсес Фицджеральд заявила, что у Евросоюза есть "незавершенное дело" по защите женщин от насилия.

По оценкам Агентства по основным правам, около 5% женщин в ЕС подвергаются изнасилованию после достижения 15 лет.

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