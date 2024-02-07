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ЕС принял первый в истории закон о насилии в отношении женщин. Но изнасилование в него не включено

Женщина держит плакат с надписью "Остановите насилие в отношении женщин" во время демонстрации в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, Рим
Женщина держит плакат с надписью "Остановите насилие в отношении женщин" во время демонстрации в Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, Рим Авторское право Alessandra Tarantino/Copyright 2023 The AP. All rights reserved
By Mared Gwyn Jones
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Первый в истории ЕС закон о борьбе с насилием в отношении женщин согласован во вторник странами-членами и законодателями. Он не предусматривает уголовной ответственности за принуждение к половому акту

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Первоначальный вариант законопроекта, представленный Европейской комиссией в марте 2022 года, определял преступление изнасилования как секс без согласия - при этом жертвам не требовалось предоставлять доказательства применения силы, угроз или принуждения.

Однако после нескольких месяцев кропотливых переговоров 14 стран-членов продолжают блокировать определение, основанное на согласии. В их число вошли восточные государства, как Болгария, Венгрия и Чешская республика, а также Франция, Германия и Нидерланды, считающиеся прогрессивными странами блока.

Выступая во вторник из Страсбурге, ирландский евродепутат Франсес Фицджеральд заявила, что у Евросоюза есть "незавершенное дело" по защите женщин от насилия.

По оценкам Агентства по основным правам, около 5% женщин в ЕС подвергаются изнасилованию после достижения 15 лет.

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