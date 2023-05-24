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Швейцария

Исламского богослова Тарика Рамадана оправдали по делу об изнасиловании

Тарик Рамадан на выходе из здания суда, Женева, 24 мая 2023 года.
Тарик Рамадан на выходе из здания суда, Женева, 24 мая 2023 года.   -  Авторское право  FABRICE COFFRINI / AFP
 Alexander Kazakevich

Вместо трёхлетнего заключения Тарику Рамадану присудили компенсацию. Женщина, подавшая на него в суд, заявила, что подаст апелляцию.

Швейцарская фемида оправдала богослова Тарика Рамадана по делу об изнасиловании и сексуальном принуждении. 

"У суда нет твёрдой уверенности в том, что он виновен, несмотря на наличие разумных подозрений", – гласит точная формулировка. Теперь кантон Женевы должен возместить Рамадану расходы на оплату адвоката в размере 151 000 франков (154 400 евро).

"Я надеюсь, что этот вердикт произведёт должное впечатление на общественность, ведь нет ничего хуже, чем быть обвинённым в преступлении, которого вы не совершали. Мы отстояли правду и надеемся, что это только начало", – заявила Яэль Хаят, защищавшая богослова в суде.

Противоречивую фигуру европейского ислама обвиняли в совершении преступлений сексуального характера в одном из отелей Женевы в ночь на 29 октября 2008 года. Предполагаемая жертва не решалась пойти в полицию в течение десяти лет. На прошлой неделе прокурор запросил для Рамадана 3 года тюрьмы

Женщина, подавшая на него в суд, заявила, что обжалует оправдательный приговор.

Тарик Рамадан проживает во Франции, где он находится под судебным надзором: четыре женщины обвиняют его в изнасиловании. Для участия в заседании за границей специалисту по исламу выдали специальное разрешение.

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