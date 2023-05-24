Исламского богослова Тарика Рамадана оправдали по делу об изнасиловании

Вместо трёхлетнего заключения Тарику Рамадану присудили компенсацию. Женщина, подавшая на него в суд, заявила, что подаст апелляцию.

Швейцарская фемида оправдала богослова Тарика Рамадана по делу об изнасиловании и сексуальном принуждении.

"У суда нет твёрдой уверенности в том, что он виновен, несмотря на наличие разумных подозрений", – гласит точная формулировка. Теперь кантон Женевы должен возместить Рамадану расходы на оплату адвоката в размере 151 000 франков (154 400 евро).

"Я надеюсь, что этот вердикт произведёт должное впечатление на общественность, ведь нет ничего хуже, чем быть обвинённым в преступлении, которого вы не совершали. Мы отстояли правду и надеемся, что это только начало", – заявила Яэль Хаят, защищавшая богослова в суде.

Противоречивую фигуру европейского ислама обвиняли в совершении преступлений сексуального характера в одном из отелей Женевы в ночь на 29 октября 2008 года. Предполагаемая жертва не решалась пойти в полицию в течение десяти лет. На прошлой неделе прокурор запросил для Рамадана 3 года тюрьмы.

Женщина, подавшая на него в суд, заявила, что обжалует оправдательный приговор.

Тарик Рамадан проживает во Франции, где он находится под судебным надзором: четыре женщины обвиняют его в изнасиловании. Для участия в заседании за границей специалисту по исламу выдали специальное разрешение.