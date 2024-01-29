План Брюсселя по введению уголовной ответственности за принуждение к совершению половых сношений рискует провалиться. Другие столицы Евросоюза не согласны с единым юридическим определением изнасилования

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Первый в истории ЕС законопроект по защите женщин от насилия был представлен Еврокомиссией в 2022 году. В нём секс без взаимного согласия определяется как изнасилование. Жертвам такого преступления нет необходимости предъявлять доказательства применения против них силы, угроз или принуждения.

Подобные изменения были недавно внесены в законодательства таких странах, как Испания и Нидерланды. Однако переговоры на союзном уровне зашли в тупик, поскольку 12 стран-членов, среди которых Франция, Германия, Нидерланды, Польша, Венгрия и Чешская Республика, выступают против общеевропейского определения изнасилования. Париж и Берлин попали под огонь критики за то, что они использовали свое право "блокирующего меньшинства".

Шведский евродепутат Эвин Инчир выразила большое разочарование президентом Франции и министром юстиции Германии. По её словам, Эммануэль Макрон и Марко Бушман действуют заодно с премьер-министром Виктором Орбаном, который "уничтожает права женщин в Венгрии".

"Это выше моего понимания, как два либеральных политика применяют своё право вето подобно деятелю из нелиберального меньшинства, - сказала Инчир в интервью Euronews. - Я могу ожидать этого от Орбана, но не от Макрона или Бушмана. Реальность в том, что сейчас эти трое мужчин решают будущее европейских женщин и девочек".

Инчир, отражающая в Европарламенте позицию по этому вопросу левоцентристских социалистов и демократов (S&D), утверждает, что партия канцлера Германии Олафа Шольца SPD поддержала включение изнасилования в список преступлений, если оно совершено при отсутствии согласия, но его партнеры по либеральной коалиции этого не поддержали.

Правозащитники опасаются, что теперь могут быть сорваны планы ЕС по борьбе с этой и другими формами насилия, включая женское обрезание, принудительные браки, а также злоупотребления в киберпространстве, такие как обмен интимными изображениями без согласия одной из сторон или распространение "порно в отместку" за разрыв отношений.

Источники, близкие к переговорам, на условиях анонимности сообщили Euronews, что если Германия отказалась поддержать определение по юридическим причинам, то вето Франции было "политическим".

Однако представитель французского правительства заявил, что позиция его страны также юридически мотивирована. По его словам, поскольку уголовное право относится к компетенции стран-членов ЕС - за исключением так называемых преступлений ЕС, которые имеют трансграничное измерение, - преступления, связанные с изнасилованием, должны преследоваться на национальном уровне.

Представитель добавил, что согласно французскому законодательству, критерии, по которым сексуальное нападение считается изнасилованием, "широкие и гибкие". Это преступление наказывается лишением свободы до 15 лет, в то время как директива ЕС предусматривает всего восьмилетний срок.

Однако Европейское женское лобби осудило вето Франции и Германии как "позорное" и "абсолютно лицемерное", учитывая, что обе прогрессивные страны являются участниками Стамбульской конвенции, которая использует отсутствие согласия в качестве определения изнасилования.

Хотя Евросоюз официально ратифицировал конвенцию в июне прошлого года, она ещё не вступила в силу в пяти странах-членах - Болгарии, Чешской республике, Венгрии, Литве и Словакии. В прошлый четверг чешский Сенат не смог одобрить Стамбульскую конвенцию после семи часов жарких дебатов.

"Встаньте на защиту женщин"

По оценкам союзного Агентства по основным правам, около 5% женщин в ЕС подвергались изнасилованию после достижения 15-летнего возраста. Эта цифра, скорее всего, гораздо выше из-за пробелов в статистике.

В последние годы такие преступления, как групповое изнасилование 18-летней девушки в Испании в 2016 году или нападение на двух несовершеннолетних девочек 11 и 12 лет в пригороде Неаполя в прошлом году, заставили правительства рассмотреть возможность проведения в этой сфере правовых реформ.

Жертва насилия Марта Асенсио рассказала Euronews, что в течение многих лет партнёр доводил её до бессознательного состояния с помощью седативных препаратов, а потом использовал её как сексуальный объект.

"У меня не было ни синяков, ни каких-либо видимых следов, так как мое тело полностью обмякло, - объяснила она. - На следующий день я чувствовала, что надо мной надругались, и злилась на себя. Когда я попросила партнёра не делать этого снова, он сказал мне, что я должна быть счастлива, раз меня так сильно хотят".

Марта - одна из 22% женщин в ЕС, подвергшихся сексуальному насилию со стороны своего партнёра или бывшего партнёра. Но преступление, которое она описывает как "жёстокий способ доминирования надо мной", не наказуемо по действующим законам во многих странах-членах ЕС.

Марта опасается, что нежелание стран принимать прогрессивные законы, направленные на защиту женщин, является признаком глубоко укоренившейся патриархальной культуры, которую трудно подавить.

"Если мы не воспользуемся сейчас исторической возможностью защитить женщин от изнасилования, то совершим ошибку, которую мы не можем себе позволить", - сказала она.

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Эвин Инчир выразила надежду, что все государства ЕС найдут в себе политическую волю занять правильную позицию: "У них ещё есть возможность быть на правильной стороне истории и встать на защиту женщин и девочек во всем нашем Союзе", - сказала евродепутат.