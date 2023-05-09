Еврокомиссия заявила, что "не поддерживает политические взгляды Бен-Гвира и его партии, поскольку они корне противоречат всем ценностям и принципам, за которые выступает и в которые верит Евросоюз».

Представительство Европейского союза в Израиле отменило намеченный на вторник приём по случаю Дня Европы, чтобы помешать ультраправому министру выступить с речью.

«Делегация ЕС в Израиле с нетерпением ждёт празднования Дня Европы 9 мая, как это происходит каждый год в принимающих странах мира, - заявило накануне союзное внешнеполитическое ведомство. - К сожалению, в этом году мы решили отменить обычный дипломатический прием, поскольку не хотим предлагать платформу тому, чьи взгляды противоречат ценностям, за которые выступает Европейский Союз».

День Европы отмечается в годовщину принятия Декларации Шумана от 9 мая 1950 года, в которой впервые было предложено создать Европейское объединение угля и стали.

Приглашение от делегации ЕС в Израиле руководству страны принял на выходных Итамар Бен-Гвир, министр национальной безопасности и лидер правой партии «Оцма Йегудит», чьи шесть мест в Кнессете поддерживают правительство премьер-министра Бенджамина Нетаньяху.

«Мы не поддерживаем политические взгляды г-на Бен-Гвира, мы не поддерживаем политические взгляды его партии, потому что они в корне противоречат всем ценностям и принципам, за которые выступает и в которые верит Европейский Союз», - сказал представитель Еврокомиссии.

Бен-Гвир руководит правоохранительными органами страны, включая пограничную полицию на оккупированном Западном берегу. В 2007 году он был осужден за подстрекательство к расизму в отношении арабов и поддержку организации, которую Израиль и США считают террористической.

Реагируя на отмену приглашения, министр написал в Твиттере: «Позорно то, что Евросоюз, который на словах выступает за мультикультурализм, вместо этого практикует молчание. Настоящие друзья знают, как высказывать критику и как её слышать».

Бен-Гвир сказал, что собирался в своей речи заявить о важности совместной борьбы Евросоюза и Израиля с терроризмом, а также о необходимости укрепления двустороннего сотрудничества.

Представительство ЕС в Израиле решило продолжить запланированное культурное мероприятие, посвященное Дню Европы, для израильской общественности.