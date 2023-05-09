Празднование Дня Европы в Киеве при участии Урсулы фон дер Ляйен

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен прилетела в Киев для участия в праздновании Дня Европы. О новой дате объявил накануне президент Владимир Зеленский.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник утром прилетела в Киев, чтобы отметить объявленный президентом Зеленским новый праздник, День Европы, и продемонстрировать свою поддержку Украине перед лицом российского вторжения.

Незадолго до ее прибытия в столице в течение двух часов звучали сирены воздушной тревоги. В течение ночи Россия выпустила 25 ракет украинским городам, большинство из которых, по данным ВСУ, были перехвачены средствами ПВО.

Атаки осудила в Твиттере посол США в Украине Бриджет Бринк.

"Украина, Европа и США вчера [в понедельник] отмечали победу над тиранией. Россия отмечает 9 мая новыми ракетами и беспилотниками, запущенными по украинским городам и спящим мирным гражданам."

Владимир Зеленский, чётко обозначивший поворот Украины в сторону Запада, подписал в понедельник указ об отказе от празднования 9 мая победы над нацистской Германией, и превращении этой даты в День Европы. Теперь Киев будет праздновать окончание Второй мировой войны как и все западные союзники - 8 мая.