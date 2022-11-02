Итамар Бен-Гвир: из политического изгоя в министры?

В круглых очках и белой кипе, криво надвинутой на седеющие волосы, 46-летний лидер ультраправых Итамар Бен-Гвир еще совсем недавно считался изгоем на политической арене Израиля. Но уже сегодня он может сыграть решающую роль в следующем правительстве страны.

Его блок "Религиозный сионизм", по результатам выборов, становится третьей политической силой в кнессете и второй в коалиции Биньямина Нетаньяху. Что ставит Бен-Гвира в выгодное положение и дает ему право претендовать на министерский портфель, в частности, отвечать за внутреннюю безопасность.

В молодости Бен-Гвира более 50 раз привлекали к ответственности по обвинению в подстрекательстве к насилию или разжиганию ненависти. И в подавляющем большинстве случаев ему удавалось выходить сухим из воды, по его словам, благодаря тому, что он, будучи адвокатом, защищал себя в суде сам.

Его политические корни лежат в яростно антиарабском движении "Ках", которое было названо террористическим в США и запрещено Израилем после того, как один из его сторонников, Барух Гольдштейн, убил 29 палестинцев в Хевроне.

Стремительный взлет своей партии "Оцма Йехудит", входящей в блок "Религиозный сионизм" сам Бен-Гвир объясняет отсутствием безопасности в Израиле на фоне участившихся палестинских нападений.

Его движение выступает за израильскую аннексию оккупированного Западного берега, где проживает около 2,9 миллионов палестинцев, и насильственного переселения (нелояльной) части арабо-израильского населения страны.

Тем не менее, Бен-Гвир заявляет, что будет работать на благо всех граждан Израиля, даже тех, кто его ненавидит.