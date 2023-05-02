Ирландка Джеки Фокс выступает за общеевропейский закон против кибербуллинга. Её дочь Николь покончила с собой после многолетней травли в соцсетях.

Трагическая история покончившей с собой ирландской девушки, возможно, будет способствовать борьбе с таким явлением компьютерной эпохи как "кибербуллинг". Николь Фокс или «Коко» повесилась в возрасте 21 года после того, как в течение 3 лет подвергалась физическому и виртуальному насилию. С тех пор её мать Джеки ведёт общенациональную кампанию против травли в соцсетях. В 2021 году Ирландия приняла так называемый "Закон Коко", предусматривающий лишение свободы на срок до 7 лет для тех, кто выставляет на всеобщее обозрение в интернете интимные изображения человека без его согласия.

Теперь Джеки Фокс переносит свою кампанию на европейском уровень:

"Злоупотребление онлайн намного хуже, чем физическое, потому что, как только оно проникает в ваши головы, вы знаете, что ваше психическое здоровье полностью подорвано. Выкинуть из сознания злоупотребление, совершенное посредством интернета, сложнее, чем физическое нападение. Это видно из опыта моей дочери. Сейчас в тюрьме уже находятся люди, осуждённые по Закону Коко. Под следствием ещё 105 человек. Я думаю, что если этот закон работает в Ирландии, почему бы не распространить его на всю Европу?"

С буллингом в интернете борятся и другие страны ЕС, например, Италия или Франция. Ирландский депутат Европарламента Фрэнсис Фицджеральд призывает создать общие правовые рамки для такой борьбы во всем Евросоюзе:

"Некоторые другие страны имеют частичное законодательство. Но нам нужно всеобъемлющее законодательство по всей Европе. Нам нужен европейский закон, европейская директива, чтобы мы эффективно справлялись с кибертравлей, которая приводит к смерти".

Eвропейская народная партия, в которой состоит этот депутат, потребовала внесли дебаты об обеспечении личной кибербезопасности граждан в повестку следующего пленарного заседания Европарламента. На сессию пригласили Джеки Фокс, чтобы она снова рассказала законодателям историю своей дочери:

"Я знаю, что где бы Коко сейчас ни была, она бы сказала: «Давай Джеки, давай, Мама-Медведица"… Я знаю, что она гордилась бы мной, так же, как я горжусь Николь».