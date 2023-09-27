Власти Франции объявили войну буллингу

Правительство Франции представило план борьбы с травлей в учебных заведениях и призывает к мобилизации всех сил для искоренения буллинга.

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Власти Франции активизируют борьбу с буллингом. Премьер-министр Элизабет Борн призвала к «всеобщей мобилизации» сил для того, чтобы искоренить травлю и издевательства в образовательных учреждениях.

Представленный властями план подразумевает как работу над поведением учащихся во время учёбы и на переменах, так и борьбу с травлей в социальных сетях. Борн также выступила с обращением к жертвам буллинга:

«Вы не виноваты. То, что вы переживаете, неприемлемо, невыносимо: от происходящего в классах до ваших комнат, иногда круглые сутки в социальных сетях, для вас издевательства продолжаются везде и всегда. Поэтому мобилизация должна быть всеобщей. Каждый должен сыграть свою роль. Я и всё правительство поддерживаем вас и будем неустанно бороться с буллингом».

Презентация плана борьбы с травлей стала реакцией на серию резонансных случаев буллинга, которые оборачивались самоубийствами во Франции. Сообщества родителей и психологов обвиняют министерство образования в ненадлежащей работе.

Элизабет Борн говорит о буллинге как о массовом явлении, на которое надо обращать внимание и с которым надо бороться организованно как в интернете, так и в обществе. План предусматривает помимо прочего специальное обучение работников сферы образования.