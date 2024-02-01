Сенаторы - руководству соцсетей: "У вас кровь на руках"

By Euronews

Марк Цукерберг принес извинения родителям детей, ставших жертвами преследования в соцсетях

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Руководители компаний Meta, TikTok, X и других социальных сетей выступили перед судебным комитетом Сената США. На слушании сенаторы призвали Конгресс как можно скорее принять закон для защиты детей от сексуального насилия, издевательств, нереалистичных шаблонов красоты и других угроз, с которыми они сталкиваются в соцсетях. Один из законодателей обвинил компании в том, что у них "кровь на руках".

Слушания стали последней попыткой законодателей обратить внимание на обеспокоенность родителей и экспертов в области психического здоровья тем, что компании социальных сетей ставят прибыль выше защитных ограждений, которые бы гарантировали безопасность платформ для детей.

Родители все больше беспокоятся о влиянии социальных сетей на жизнь молодых людей.

Слушания начались с записи показаний детей и родителей, которые рассказали, что они или их дети подвергались насилию и давлению в социальных сетях.

На протяжении всего многочасового мероприятия родители, потерявшие детей в результате самоубийства, молча держали в руках фотографии своих погибших детей.

В ходе жаркой сессии вопросов и ответов с Марком Цукербергом сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули спросил генерального директора Meta, выплатил ли он лично кому-либо из жертв и их семей компенсацию за то, что им пришлось пережить.

"Я так не думаю", - ответил Цукерберг.

"Здесь присутствуют семьи жертв, - сказал Хоули. - Не хотите ли вы извиниться перед ними?"

Генеральный директор TikTok Шу Чу сказал, что TikTok бдительно следит за соблюдением своей политики, запрещающей пользоваться приложением детям младше 13 лет. Генеральный директор Линда Яккарино заявила, что X, бывший Twitter, не ориентирован на детей.

Тем не менее, защитники здоровья детей говорят, что компании социальных сетей не справляются с задачей защиты несовершеннолетних.