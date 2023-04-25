ЕС призывает ускорить доставку военной помощи Киеву

Euronews

Западные страны продолжают делиться военной техникой с Украиной.

Нидерланды подготавливают к отправке 200 бронетранспортеров, списанных армией, но все еще готовых послужить ВСУ.

Гусеничные бронемашины ремонтируются в цехе в Вризенвене, провинция Оверэйссел. Некоторые из них были законсервированы в течение очень долгого времени.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС ускорить доставку военной помощи Киеву. По словам Борреля, общий объем поставок уже превысил 13 млрд евро.

Украине было предоставлено более 1000 ракет, а также некоторое количество боеприпасов, которое все еще растет, но в ближайшие дни оно должно расти быстрее. Второй пункт: военная помощь еще на 1 млрд евро дорабатывается странами-членами. Были некоторые разногласия, но война продолжается. Мы не ждем завершения составления юридического документа, чтобы начать работать Жозеп Боррель глава дипломатии Евросоюза

С таким же посланием выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, посетившая Киев. В присутствии Владимира Зеленского она заявила, что хочет видеть Украину в НАТО.

Для мира в Европе нам нужна Украина в Европейском Союзе, нам нужна Украина в НАТО. Об этом говорится и в совместной декларации, которую мы только что подписали. Это также причина, по которой я предложила Евросоюзу совместно закупить миллион артиллерийских снарядов для Украины и отправить их непосредственно в Украину Кая Каллас премьер-министр Эстонии

В дополнение к вооружению европейские страны продолжают посылать Киеву и гуманитарную помощь.

В том числе и через НПО, такие как рижская "Твои друзья", которую посетили первые леди Эстонии и Латвии.

В рамках Евросоюза страны Балтии, бывшие советские республики, находятся в авангарде обороны Украины.