ЕС призывает ускорить доставку военной помощи Киеву

Западные страны продолжают делиться военной техникой с Украиной.
Нидерланды подготавливают к отправке 200 бронетранспортеров, списанных армией, но все еще готовых послужить ВСУ.
Гусеничные бронемашины ремонтируются в цехе в Вризенвене, провинция Оверэйссел. Некоторые из них были законсервированы в течение очень долгого времени.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны-члены ЕС ускорить доставку военной помощи Киеву. По словам Борреля, общий объем поставок уже превысил 13 млрд евро.
С таким же посланием выступила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, посетившая Киев. В присутствии Владимира Зеленского она заявила, что хочет видеть Украину в НАТО.
В дополнение к вооружению европейские страны продолжают посылать Киеву и гуманитарную помощь.
В том числе и через НПО, такие как рижская "Твои друзья", которую посетили первые леди Эстонии и Латвии.
В рамках Евросоюза страны Балтии, бывшие советские республики, находятся в авангарде обороны Украины.