Проходящая в Евросоюзе реформа фискальных правил приняла новый оборот после того, как Германия и Нидерланды выступили с требованием установить минимальные цели по сокращению долга для всего Союза. Тем самым эти страны бросили вызов Европейской комиссии, которая предпочитает применять индивидуальный подход и иметь дело с национальными планами.

Законодательство требует от членов ЕС поддерживать дефицит бюджета на уровне ниже 3% от валового внутреннего продукта (ВВП) и государственный долг ниже 60% по отношению к ВВП. Но многие страны превышают эти пороговые значения после многих лет интенсивных расходов, призванных смягчить последствия пандемии COVID-19, российской войны в Украине и энергетического кризиса.

Брюссель утверждает, что эта новая экономическая реальность требует реформы фискальных правил блока, и предпринимает первые шаги по пересмотру существующей структуры.

Странам с крупной задолженностью, таким как Греция и Италия, может быть предоставлено ещё три года на то, чтобы привести свои финансы в порядок и вернуться к «рачительной» налогово-бюджетной политике.

Заметной частью этой инициативы станет то, что единая для всех скорость сокращения долга по отношению к ВВП (1/20 или 5% в год) будет заменена 27-ю разными. Эта общесоюзная норма подвергалась критике за принуждение к болезненным жертвам и обострение экономических кризисов.

Но Германия и Нидерланды, известные своей бережливостью в налогово-бюджетной сфере, не согласны с таким щадящим подходом. Они теперь требуют минимальных ориентиров для стран-должников.

В неофициальном документе, с которым ознакомился Euronews, Берлин приводит доводы в пользу универсального правила, которое должно гарантировать «значительное" снижение уровня долга.

Это общее требование заставит страны с коэффициентом долга выше 60% ВВП снижать этот долг как минимум на 0,5% в год. Согласно немецкому документу, странам, значительно превышающим этот порог, необходимо будет сокращать свой долг не менее чем на 1% в год.

Германия также предлагает «простые и прозрачные» правила управления государственными расходами и положение об автоматическом запуске нового процесса реформ в случае сохранения долга на высоком уровне.

«Если реформированная структура не приведет к снижению коэффициентов долга, она должна быть пересмотрена максимум через четыре года», — говорится в неофициальном документе.

Согласно плану, столицы ЕС должны будут обсудить с Брюсселем свои собственные национальные планы по контролю дефицита государственного бюджета и постепенному сокращению долга в течение четырехлетнего периода.

Соотношение долга и ВВП в странах ЕС в третьем квартале 2022 г.

Через несколько дней после того, как немецкий документ просочился в прессу, министр финансов Нидерландов Сигрид Кааг поддержала идею «общего числового эталона», чтобы планы конкретной страны в «идиосинкразию».

«Мы считаем очень важным, чтобы было разнообразие, чтобы было место для реформ и инвестиций, - сказала Кааг газете Financial Times. - Но, конечно, ощутимым и поддающимся измерению должно быть сокращение долга».

Однако Кааг не назвала временные рамки этого процесса, как это сделала Германия в своем неофициальном документе.

Брюссель полон решимости завершить процесс реформ к концу нынешнего года и ввести в действие новые фискальные правила к январю 2024 года. Эту амбициозную цель разделяют и страны-члены.

Ожидается, что новая структура будет предусматривать выделение огромных денежных средств на ускорение перехода ЕС на «зелёные» и цифровые технологии. По оценкам, на это будет требоваться дополнительно 650 млрд евро в год до 2030 года.

В последние месяцы в Евросоюзе много обсуждали вопрос, как уравновесить сильные инвестиции с устойчивым сокращение долга, но чёткого ответа пока не дали.

Тем временем Еврокомиссия решила отложить штрафование стран, не соблюдающих правила, до следующего года.

В конце третьего квартала 2022 года государственный долг составлял 93% ВВП в зоне евро и 85,1% во всём Союзе.

В Греции самый высокий показатель - 178,2%, за ней следует Италия с 147,3%. По данным Евростата, в тот же период долг Германии составлял 66,6% ВВП, а у Нидерландов - 49%.