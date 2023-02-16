"Катаргейт": суд оставил под стражей Еву Кайли и Пьера Антонио Панцери

Бывший вице-председатель Европарламента Ева Кайли останется под стражей еще как минимум на два месяца, постановил в четверг суд Брюсселя. Арест гречанки — часть коррупционного скандала в европейском законодательном органе. Её и еще нескольких человек подозревают в связях с Катаром и Марокко — по версии следствия, с помощью взяток эти государства пытались влиять на принятие депутатами экономических и политических решений.

"Если кто-то попросту становится символом, а задержание этого кого-то оказывается символическим, потому что она известна, потому что она вице-председатель Европарламента, я думаю, что это не имеет никакого смысла", — заявил адвокат Евы Кайли Свен Мари.

Адвокаты Евы Кайли также осудили тайные переговоры со следствием Пьера Антонио Панцери — бывшего итальянского евродепутата, которого считают главой преступной группы. Он пошел на сделку с бельгийскими властями, чтобы облегчить себе приговор.

"Единственное, что он сказал, так это то, что слышал, что в 2019 году Катар помог ей с предвыборной кампанией. Это ложь. Он только слышал об этом, у него нет никаких доказательств. Господину Панцери сейчас нельзя верить. Он готов обвинить кого угодно, лишь бы спасти себя и свою семью от тюрьмы", — сказал другой адвокат Евы Кайли Михалис Димитракопулос.

В четверг бельгийский суд также оставил под стражей депутата Европарламента от Бельгии Марка Тарабеллу: на прошлой неделе его лишили депутатской неприкосновенности и арестовали. Адвокат парламентария потребовал отстранить от процесса судью, выдавшего ордер на арест депутата, утверждая, что это нарушило презумпцию невиновности.

"На наш взгляд, в материалах дела нет ни малейших следов связи подозрительных денег и господина Тарабеллы. Эксперт по правовым вопросам провел анализ. Мы приложили его к делу сегодня. На счет господина Тарабеллы не приходило ни €120 000, ни €140 000. Ни опосредованно, ни наличными, никак", — подчеркнул адвокат депутата Макс Толлер.

Между тем десять итальянских депутатов написали письмо председателю Европарламента Роберте Метсоле и раскритиковали условия, в которых содержится в тюрьме Ева Кайли. В частности они отметили, что гречанке не дают второе одеяло в холодной камере и почти не позволяют видеться с двухлетней дочерью.