Франческо Джорджи предстал в четверг перед бельгийским судом, который оставил его под стражей ещё на один месяц. Этот итальянец - одна из ключевых фигур в коррупционном скандале "катаргейт", который потряс Европейский парламент, и партнёр бывшего вице-спикера гречанки Евы Кайли.

На днях пошёл на сотрудничество со следствием бывший евродепутат Антонио Панцери, которого считают главным организатором подкупа европейских законодателей в обмен на то, что они способствовали принятию политических решений в пользу Катара и Марокко.

Адвокат Джорджи сказал, что на показания его клиента и шансы освободиться не повлияло то, что Панцери обещал властями помочь в раскрытии всех элементов преступного сговора. Тем временем якобы в рамках той же сделки дочь и жена Панцери были освобождены в Италии после того, как Бельгия отозвала свой запрос об их экстрадиции.

«Эти дела совершенно выходят за рамки воображения, - сказал бельгийский евродепутат-правоцентрист Паскаль Аримон. - Наличные деньги раздавались направо и налево как в плохом детективе, только в этом участвовали наши знакомые. Но я лично в этом не участвовал, как и большинство людей, работающих в Европарламенте. А виновные должны быть выявлены и строго наказаны. Доверие, которое европейцы испытывали к этому институту, должно быть восстановлено».

В причастности к скандалу подозреваются ещё два итальянских депутата - Марк Тарабелла и Андреа Коццолино. Они могут вскоре лишиться неприкосновенности, что позволит полиции их допросить. На этой неделе Коццолино предстал в Европарламенте, отвергая все обвинения.

Окончательное голосование по поводу их иммунитета ожидается либо на следующей неделе, либо в начале февраля. Но ещё до этого в ходе расследования "катаргейта" могут всплыть другие имена и прозвучать новые признания.