Европарламент принял закон о прозрачности оплаты труда. Он призван ускорить преодоление гендерного неравенства в зарплатах. Без такого закона на это ушло бы 60 лет.

Кира Петер-Хансен, "зелёный" евродепутат от Дании:

"Сегодня исторический день. Мы достигли огромной вехи в Европе в борьбе за права женщин и против дискриминации в оплате труда. Женщины зарабатывают на 13% меньше, чем их коллеги-мужчины. Мы устанавливаем по ЕС минимальные стандарты прозрачности, чтобы все могли отстаивать свое право на равную оплату труда".

Работодатели должны будут указывать диапазон зарплаты в объявлении о вакансиях и раскрывать информацию о средних уровнях окладов мужчин и женщин, выполняющих примерно одинаковую работу. Компании будут обязаны признавать наличие гендерного разрыва и предпринимать шаги для его преодоления.

Самира Рафаэла, либеральный евродепутат от Нидерландов:

"Европейским компаниям мы говорим: "покажите свое истинные предпочтения". Этим законом мы больше не допустим скрытности в оплате труда, потому что секретность - это лучший способ сохранить неравенство. Мы хотим, чтобы люди спрашивали и требовали информацию. И мы хотим, чтобы информация стала публичной. Тогда мы сможем привлечь компании к ответственности".

У стран-членов Евросоюза будет 2 года на внедрение закона после его утверждения.

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