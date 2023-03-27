Боденское озеро захватили "чужаки": там теперь мало рыбы, но очень чистая вода

Рето Лейх - швейцарский рыбак, который вот уже 30 лет трудится на Боденском озере. В последние годы он заметил, что его уловы окуня и другой съедобной рыбы становятся более скудными и редкими. Учёные говорят, что местную рыбу лишают пищи захватывающие озеро "чужаки" - трехиглая колюшка, мидии-квагга и водяные блохи. Рыбаки бьют тревогу.

"Самая большая проблема с инвазивными видами, этими новичками в озере - в том, что они стали конкурировать с местной рыбой за пропитание. Это пугает, - признается Лейх. - Рыбалкой больше не заработать. Это теперь побочный промысел, ведь семью им не прокормишь".

Боденское озеро сообща изучают немецкие, австрийские и швейцарские ученые в рамках европейского проекта SeeWandel. В исследовательском институте Eawag под Цюрихом они измеряют популяции инвазивных видов, чтобы понять масштаб их влияния на экосистему.

На сегодня ученые насчитали 37 видов чужаков" - инвазивных животных и растений. Мидия- квагга, к примеру, - родом из Украины. Как она попала в Боденское озеро?

"Полагаем, что она попала туда на грузовых судах через канал Рейн-Дунай", - говорит Сильван Россбахер, исследователь из Eawag. - В наиболее зараженных районах озера мы имеем около 30 тысяч мидий на квадратный метр, это очень много. Сегодня мы как раз взяли пробу со дна. Отвезем ее в лабораторию и посчитаем мидий".

Общий бюджет проекта SeeWandel превышает 5, 6 миллионов евро, около половины профинансировано по линии Европейской политики сплочения. В проекте участвуют семь научно-исследовательских институтов из стран, имеющих выход к озеру.

Ученые отмечают: инвазивные виды очень быстро размножаются. Это относится и к колюшкам: по словам руководителя проекта Пита Спаака, сейчас они составляют 90% популяции озера.

Есть ли выход? Можно ли еще что-то сделать? Для Боденского озера уже слишком поздно, убежден Спаак. Эксперт тем не менее считает, что в наших силах - защитить другие водоемы. "Каждый, кто отправляется с лодкой на Боденское озеро, должен тщательно очистить свой материал, проследить, чтобы не перенести на лодке или веслах мидий-квагга, их личинок в другие озера", - комментирует Спаак.

Нет худа без добра: инвазивные виды фильтруют воду, которую отличает уникальная чистота и прозрачность. Боденское озеро площадью 536 квадратных километров - важный питьевой резервуар и одно из самых популярных туристических направлений в Центральной Европе.