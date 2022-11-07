Большие данные против большой воды

Как лучше предвидеть риск наводнения и управлять им? Михо наблюдает за рекой Сава, протекающей рядом с его мотелем в Оджаке, на севере Боснии и Герцеговины. У него сохранились снимки и тяжелые воспоминания о наводнении в мае 2014 года. Тогда здесь не получали никаких предупреждений.

Михо Елеч, владелец мотеля "Нова Ладья": "В 2014 году вода доходила до этой ступени на высоте 2 метра 60 сантиметров, до второго этажа ей не хватало 4-5 см. Это произошло так быстро, что мы не могли ничего предсказать, сделать или помочь себе. Я просто сел в лодку и уплыл".

Для управления рисками и облегчения защиты в случае наводнений, подобных тому, которое произошло 8 лет назад в юго-восточной Европе тогда погибли более 60 человек, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома, хорватская компания разработала интегрированную платформу с информацией в реальном времени: GDi Ensemble FloodSmart.

Даворин Зингер, руководитель проекта, объясняет, что в Сараево специалисты анализируют большие данные и предлагают действия и 3D-моделирование, полезные для учреждений, спасательных групп и граждан.

1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/ 1 2 Oelsner, Natalia/

Даворин Зингер, руководитель проекта GDi Ensemble FloodSmart: "Платформа собирает всю информацию гидрологов о потоках, о зонах затопления и делает ее доступной для тех, кто должен принимать решения, чтобы они могли действовать в соответствии с различными ситуациями и предотвращать риски и ущерб от наводнений".

Общий бюджет проекта FloodSmart составляет 1 242 643 евро, из которых 49,8% (619 250 евро) финансируется за счет Политики сплочения Европейского Союза, другая половина - 50,2% - за счет самой хорватской компании.

С 2014 года район Оджак затапливало снова, но уже не так. В распоряжении насосной станции в Зорице теперь 5 машин, способных откачивать 9 кубометров воды в секунду, чтобы предотвратить затопление сельскохозяйственных площадей или населенных пунктов. По словам инженеров, такие модели коммуникации и прогнозирования очень важны.

Борис Зелич, региональный менеджер по защите от наводнений, Codoprovreda Posavina: "В 2019 году мы провели реконструкцию набережной. Потом у нас была модель. Мы знали, что приближается паводок. А в 2014 году мы этого не знали. Получая правильные данные вовремя, мы можем гораздо быстрее реагировать, у нас меньше стресса и лучшее обеспечение защиты от наводнений".

Платформа предлагает решения и действия, направленные на то, чтобы справиться с риском наводнений и разливов рек до, во время и после их возникновения.