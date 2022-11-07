English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Smart Regions

Большие данные против большой воды

 Aurora Velez
Большие данные против большой воды
Авторское право  euronews

Как лучше предвидеть риск наводнения и управлять им? Михо наблюдает за рекой Сава, протекающей рядом с его мотелем в Оджаке, на севере Боснии и Герцеговины. У него сохранились снимки и тяжелые воспоминания о наводнении в мае 2014 года. Тогда здесь не получали никаких предупреждений.

Михо Елеч, владелец мотеля "Нова Ладья": "В 2014 году вода доходила до этой ступени на высоте 2 метра 60 сантиметров, до второго этажа ей не хватало 4-5 см. Это произошло так быстро, что мы не могли ничего предсказать, сделать или помочь себе. Я просто сел в лодку и уплыл".

Для управления рисками и облегчения защиты в случае наводнений, подобных тому, которое произошло 8 лет назад в юго-восточной Европе тогда погибли более 60 человек, десятки тысяч были вынуждены покинуть свои дома, хорватская компания разработала интегрированную платформу с информацией в реальном времени: GDi Ensemble FloodSmart

Даворин Зингер, руководитель проекта, объясняет, что в Сараево специалисты анализируют большие данные и предлагают действия и 3D-моделирование, полезные для учреждений, спасательных групп и граждан.

12
Oelsner, Natalia/
12
Oelsner, Natalia/
12
Oelsner, Natalia/
12
Oelsner, Natalia/
12
Oelsner, Natalia/
12
Oelsner, Natalia/
12
Oelsner, Natalia/

Даворин Зингер, руководитель проекта GDi Ensemble FloodSmart: "Платформа собирает всю информацию гидрологов о потоках, о зонах затопления и делает ее доступной для тех, кто должен принимать решения, чтобы они могли действовать в соответствии с различными ситуациями и предотвращать риски и ущерб от наводнений".

Общий бюджет проекта FloodSmart составляет 1 242 643 евро, из которых 49,8% (619 250 евро) финансируется за счет Политики сплочения Европейского Союза, другая половина - 50,2% - за счет самой хорватской компании.

С 2014 года район Оджак затапливало снова, но уже не так. В распоряжении насосной станции в Зорице теперь 5 машин, способных откачивать 9 кубометров воды в секунду, чтобы предотвратить затопление сельскохозяйственных площадей или населенных пунктов. По словам инженеров, такие модели коммуникации и прогнозирования очень важны.

Борис Зелич, региональный менеджер по защите от наводнений, Codoprovreda Posavina: "В 2019 году мы провели реконструкцию набережной. Потом у нас была модель. Мы знали, что приближается паводок. А в 2014 году мы этого не знали. Получая правильные данные вовремя, мы можем гораздо быстрее реагировать, у нас меньше стресса и лучшее обеспечение защиты от наводнений".

Платформа предлагает решения и действия, направленные на то, чтобы справиться с риском наводнений и разливов рек до, во время и после их возникновения.