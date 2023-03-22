Лидер КНР покинул Москву. Киев назвал мирный план Китая нелогичным

Мирный план Пекина из 12 пунктов по прекращению войны в Украине был охарактеризован Киевом и его союзниками как недостаточно подробный и нелогичный.

Документ, который обсуждали президенты Си Цзиньпин и Владимир Путин на переговорах в Москве, не требует, чтобы Россия вывела свои войска — основное требование Киева.

Реакция Белого дома была однозначной, там считают, что можно было бы остановиться на первом пункте плана — уважение суверенитета всех стран.

Джон Кирби, пресс-секретарь Совета национальной безопасности США:

— Сейчас, если Китай хочет играть конструктивную роль в этом конфликте, то они должны оказать давление на Россию, чтобы она вывела свои войска из Украины и с украинской суверенной территории. Они должны призвать президента Путина не захватывать разбомбленные города, больницы и школы, остановить военные преступления и зверства, и закончить войну сегодня, это может произойти прямо сейчас.

Государственный визит Си Цзиньпина в Москву стал зеркальным отражением неожиданного визита премьер-министра Японии Фумио Кисиды в Киев, что сделало его первым японским лидером , посетившим страну, находящуюся в состоянии конфликта со времен Второй мировой войны.

Во время пресс-брифинга президент Зеленский заявил, что пригласил Китай на переговоры по Украине.

Китаю мы и публично, и по дипломатическим каналам, передали нашу формулу мира и приглашение участвовать в этой формуле. Мы приглашаем к диалогу и ожидаем ответ Владимир Зеленский президент Украины

Китай стремится представить себя нейтральной стороной в украинском конфликте, но пока нет никаких признаков того, что Си Цзиньпин собирается посетить Киев.

Лидер Китая завершает трехдневный государственный визит в Россию и должен покинуть Москву в среду.