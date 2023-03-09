Защитники климата просят запретить вводящие в заблуждение этикетки

Яркие этикетки на полках супермаркетов уверяют, что продаваемые продукты климатически нейтральны, то есть при их изготовлении не выбрасывались вещества, создающие парниковый эффект, или эти выбросы компенсировались, например, улавливанием углекислого газа из воздуха и посадкой деревьев. В четверг Организация Европейских потребителей назвала это "гринвошингом" или "зелёной завесой".

Эмма Калверт из Организации европейских потребителей:

«Это абсолютный гринвошинг. Утверждать, что товар на 100% исключает выбросы углекислого газа и делает наш мир более зелёным, с научной точки зрения неточно, это вводит в заблуждение. У покупателей в супермаркете нет возможность убедиться, что они участвуют в проектах по улавливанию углерода, как их уверяют».

Организация европейских потребителей приводит научные данные о том, что при производстве любой еды в атмосферу выделяется углекислый газ. Она призывает взимать с пищевых компаний деньги, чтобы им было невыгодно сжигать много топлива:

«Компании должны платить за углеродный кредит, чтобы сбалансировать свои выбросы углерода. Проблема в том, что у них такой подход: "сожги сейчас, заплати потом". Они выбрасывают СО2, а затем берут на себя обязательства по посадке деревьев, в основном, в будущем».

На введение таких видов компенсаций за экологический ущерб уйдут годы, при том, что замедление климатических изменений не гарантируется. Пожары или экстремальные погодные явления могут привести к исчезновению лесопосадок, которые призваны поглощать углекислый газ и выделять кислород. Но пока Организация потребителей требует запретить ярлыки, утверждающие, что их товар полезен для планеты. Согласно опросам, более половины европейских потребителей считают, что экологические соображения влияют на их выбор продуктов питания.

Между тем, ещё год назад Еврокомиссия развернула борьбу с «гринвошингом", Этот термин также означает отмывание грязных производств с помощью зелёного пира.