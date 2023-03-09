В Японии возмущены "суши-терроризмом"

Три человека были арестованы в Японии за публикацию в соцсетях своих выходок в ресторанах суши. Нарушение пранкерами норм гигиены, к которым в Японии относятся с особым вниманием, вызвало бурю возмущения общественности. Причем, многие видео были сделаны не только сейчас, а несколько недель и даже пару лет назад.

"Считаю непростительным то, что клиенты или сотрудники ресторана участвовали в этих террористических актах! - говорит одна из жительниц Токио. - Очень хочу, чтобы в будущем такого не происходило!"

Видео, которые уже получили название "суши-терроризм", стали причиной снижения дохода по меньшей мере у одной крупной ресторанной сети. Задержанным от 15 лет до 21 года. Им предъявлены обвинения в противодействии бизнесу. Наказанием могут стать крупные штрафы и заключение сроком до 3 лет.

Полиция распространила заявление, в котором называет настоящим преступлением разрушение доверия в обществе и среди клиентов.