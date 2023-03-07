Евросоюз давно уже обеспокоен состоянием железных дорог Греции

Власти Греции навлекли на себя обвинения в том, что несмотря на предупреждения о плачевном состоянии железнодорожной сети, они вовремя её не обезопасили. Это могло быть причиной крушения близ города Лариса, в котором погибли 57 человек. Исполнительный директор Агентства железных дорог Евросоюза Йозеф Доппельбауэр рассказал в интервью Euronews, что оно много раз било тревогу.

Йозеф Доппельбауэр, глава Агентства железных дорог Евросоюза:

«За последние годы мы видели, что Греция находится в числе плохих учеников. У неё довольно низкие показатели безопасности, которая измеряется количеством несчастных случаев со смертельным исходом по отношению к протяженности сети и количеству пассажиро-километров. Мы также обнаружили проблему с национальным следственным органом, потому что мы никогда не получали от него никаких отчетов о его расследованиях».

Проверки 2022 года указали на проблемы с эксплуатацией подвижного состава и путей. Еврокомиссия потратила с 2014 года 700 млн евро на модернизацию железных дорог Греции. Брюссель планирует выделить Афинам ещё 130 млн евро из Фонда восстановления и устойчивости. Греция должна была установить Европейскую систему управления поездами с 2020 года на участке сети, где произошла катастрофа, но этого не сделала.

Йозеф Доппельбауэр:

«Конечно, проблематично то, что деньги не были потрачены так, как планировалось. Проблематично и то, что запуск Европейской системы управления железнодорожным движением теперь перенесён на 2023 год».

Правительство Греции ведёт расследование катастрофы. 59-летний начальник станции Ларисы был арестован через несколько часов после столкновения поездов и обвинен в убийстве по неосторожности. Но можно ли было избежать этой «человеческой ошибки», если бы автоматическая система на железной дороге была введена в действие как планировалось, гораздо раньше.

Йозеф Доппельбауэр:

«Мы не знаем настоящей причины данной аварии. Но такие системы существуют, чтобы снизить риск человеческой ошибки. Смстемы управления поездами значительно снижают вероятность их столкновений. Если бы такую систему уже установили, возможность человеческой ошибки была бы резко уменьшена».

Йозеф Доппельбауэр вместе с другими экспертами Еврокомиссии на этой неделе посетит Грецию, чтобы оказать ей дальнейшую поддержку в модернизации её железных дорог и повышении их безопасности.