Ж/д катастрофа в Греции: официально подтверждены 57 погибших

В четверг правительство Греции признало "хронические недочёты" после катастрофы поезда вблизи Ларисы в центральной Греции, а начальник этой ж/д станции признал в суде свою "ошибку".

"Задержки (в модернизации железных дорог) коренятся в хронических патологиях греческого государственного сектора, в десятилетиях слабости", - признал пресс-секретарь правительства Яннис Ойконому на пресс-брифинге в четверг.

О недочётах греческого государственного железнодорожного сектора заговорили после того, как два поезда столкнулись лоб в лоб, проехав несколько километров по одному и тому же пути. Авария вызвала протесты со стороны пользователей в нескольких греческих городах.

59-летний начальник станции был арестован в среду и обвинен в "убийстве по неосторожности" и причинении "телесных повреждений".

Он должен был объяснить, как поезду с 342 пассажирами и десятью железнодорожными служащими, связывающему Афины с Салониками на севере страны, было разрешено использовать тот же путь, что и грузовому поезду.

В четверг Ойконому заявил, что "ошибку признал сам начальник станции", а его адвокат подтвердил, что он "признает свой поступок".

Между тем, новый министр транспорта Гиоргос Герапетритис принес извинения семьям погибших и выступил с "полной самокритикой политической системы и государства". Бывший министр, Костас Караманлис, подал заявление об отставке в среду.