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Греция

В Греции пройдут досрочные выборы, Мицотакис и его партия теряют популярность

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 Euronews
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис   -  Авторское право  Petros Giannakouris/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Премьер-министр Кириакос Мицотакис назначил всеобщие выборы на май — за два месяца до того, как в июле истечет срок полномочий его консервативного правительства.

В стране прошла серия гневных массовых протестов после страшной железнодорожной катастрофы, в которой погибли 57 человек.

Протестующие обвиняют сменяющие друг друга правительства в неспособности решить проблемы безопасности — наследие десятилетнего финансового кризиса в Греции, который закончился в 2018 году.

Местные СМИ сообщали, что премьер и так собирался в апреле объявить о досрочных выборах, но катастрофа и последующие протесты изменили его планы. 

Теперь Мицотакис может поплатиться за это своим постом. По опросам, рейтинг его правоцентристской партии "Новая демократия" снижается.

Если правящей партии не удастся получить большинство в парламенте в первом туре выборов, она не сможет сформировать правительство. А это означает, что страну ожидает повторное голосование уже в июле.