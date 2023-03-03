Почему европейские страны рассматривают возможность присоединения к Фонду Амазонии

К моменту ухода Жаира Болсонару с поста президента Бразилии Фонд Амазонии был заморожен, но его уход вызвал новый интерес Европы к активизации усилий по сохранению так называемых "легких Земли".

Созданный в 2008 году Норвегией и Бразилией, Фонд Амазонии (Fundo Amazônia) является основным инструментом сотрудничества, используемым Европой для инвестирования в проекты в бразильской части лесов Амазонки. В настоящее время 93,8% финансирования поступает от Норвегии, еще 5,7% пожертвовала Германия и 0,5% поступает от государственной бразильской нефтегазовой компании Petrobras.

Однако под руководством Болсонару были расформированы комитеты, ответственные за управление фондом. Это вызвало обеспокоенность экологов, что ультраправый политик может разрушить механизм, который собрал более 3,4 млрд реалов (свыше 616 млн евро) в виде пожертвований на прекращение вырубки тропических лесов.

Однако после того, как Луис Инасиу Лула да Силва победил Болсонару на выборах и в январе принял закон о восстановлении фонда, инициатива возобновилась - и сейчас она привлекает больше внимания, чем когда-либо, со стороны европейских стран.

Норвегия, Германия, Франция, Швейцария и Великобритания

Норвегия и Германия, например, объявили о возобновлении пожертвований, которые были заморожены во время правления Болсонару.

Ожидается, что Осло останется главным донором в ближайшие пару лет, поскольку имеет давние традиции международного сотрудничества и инвестирует значительные средства в тропические леса, сказал Euronews бразильский эколог Фернандо Матиас, советник по вопросам политики норвежского фонда Rainforest Foundation. Матиас уже несколько лет живет в Норвегии и работает над политикой экологического сотрудничества двух стран.

"Фонд Амазонии является частью более широкой политики норвежского правительства, которое уделяет большое внимание своей стратегии по защите климата и лесов", - сказал он.

"Норвегия имеет традиции в области международного сотрудничества и является одной из немногих стран Европы, которая выделяет 1% своего ВВП на международное сотрудничество. Хотя это небольшая страна, она является важным игроком на международной арене", - отметил Матиас.

Франция также входит в число стран, которые рассматривают возможность поддержки фонда, заявила министр иностранных дел Катрин Колонна во время официального визита в Бразилию в феврале.

"Франция и Европейский союз рассматривают этот вопрос весьма активно", - сказала Колонна на пресс-конференции в Бразилиа.

Еще одна страна - Швейцария.

"Швейцария обсуждала участие в Фонде Амазонии в ходе неофициальных обменов с властями Бразилии. В настоящее время рассматривается вопрос о внесении вклада в фонд", - заявил представитель швейцарского правительства в декабре.

Великобритания также заявила, что изучает возможность присоединения к группе, хотя и не раскрыла информацию о том, каким будет размер ее взноса.

"Наши министры получили просьбу о присоединении Соединенного Королевства к Фонду Амазонии от нескольких представителей переходного правительства Египта во время COP27, мы оцениваем наши возможности", - сообщили в посольстве Соединенного Королевства в Бразилии в ответ на запрос Euronews в декабре.

За пределами Европы участие Соединенных Штатов еще не подтверждено, но аналитики ожидают пожертвования в размере около 50 миллионов долларов.

Пожертвования имеют "геополитическую ценность"

По словам Адрианы Рамос, советника Instituto Socioambiental (ISA), бразильской общественной организации, Фонд Амазонии привлекает иностранные государства, поскольку представляет экономически эффективную стратегию инвестирования в тропические леса. В прошлом Адриана была представителем гражданского общества в комитете, который следит за стратегией фонда.

"Есть политический интерес в поддержке нового правительства, которое стремится сократить вырубку лесов, но есть и более практическая причина такой поддержки со стороны европейских стран. Для них это экономически выгодно", - сказал Рамос в интервью Euronews.

"Это страны, которые уже взяли на себя обязательства по сокращению выбросов, поэтому они напрямую заинтересованы. Хотя инвестиции в фонд не дают им ничего для компенсации собственных выбросов, это своего рода сертификат ответственности, который имеет большую геополитическую ценность", - полагает Рамос.

Деньги из фонда предназначены для финансирования проектов по сохранению лесов и обеспечению его устойчивого развития, а их использование контролируется Национальным банком экономического и социального развития (BNDES).

Полученные до настоящего времени пожертвования были направлены на финансирование 102 проектов, осуществляемых либо неправительственными организациями, либо государственными учреждениями, такими как Бразильский институт окружающей среды и возобновляемых природных ресурсов, который отвечает за мониторинг и борьбу с обезлесением. Согласно отчетам руководства, на сегодняшний день проекты оказали положительное влияние на 207 000 человек - большинство из них жители Амазонии.

По словам Эухенио Пантоха, директора по государственной политике Института экологических исследований Амазонии (IPAM), тот факт, что положительное воздействие проектов можно легко измерить с помощью действующей системы управления, является еще одной причиной, по которой новые доноры могут присоединиться к Фонду Амазонии в ближайшем будущем.

Новое исследование, опубликованное в конце февраля в журнале Review of Evolutionary Political Economy, показывает, что положительное воздействие фонда "в значительной степени обусловлено тремя взаимосвязанными инновационными аспектами": многосторонним управлением фондом, системой оплаты по результатам работы доноров и тем фактом, что безвозмездное финансирование проектов осуществляется BNDES.

Новые проекты в стадии разработки

Европейские страны хорошо понимают важность тропических лесов в борьбе с изменением климата и потерей биоразнообразия, и правительства всех стран континента подчеркивают, что эта важность может послужить мотивом для новых взносов в Фонд Амазонии.

Важность амазонских лесов для борьбы с изменением климата была подчеркнута Федеральным департаментом иностранных дел Швейцарии, когда было подтверждено, что страна рассматривает возможность своего участия.

Ожидается, что в ближайшие месяцы Фонд Амазонии возобновит отбор новых проектов, а также восстановит те, которые были прерваны в 2019 году после того, как Болсонару распустил комитеты управления, позволяющие механизму распределять средства.

Экологи считают, что основное внимание фонда будет направлено на устойчивое развитие мелкого производства в Амазонии, поддержку коренных общин и, конечно, мониторинг и борьбу с незаконной вырубкой лесов.

"Когда европейские страны соглашаются инвестировать в фонд, они фактически финансируют государственную политику бразильского правительства, направленную на сокращение вырубки лесов Амазонии", - сказал Euronews Эухенио Пантоха.

"Это не просто инвестиции в лес: это также означает поддержку трех основных направлений деятельности на ближайшие годы, и это очень важно", - резюмировал собеседник Euronews.