Бразилия: площадь вырубки дождевых лесов Амазонии достигла максимума за 12 лет

Площадь вырубки экваториальных дождевых лесов бразильской Амазонии достигла самого высокого уровня за последние 12 лет. С августа прошлого года по июль 2020-го было уничтожено 11 088 квадратных километров насаждений. Эти данные представил Национальный институт космических исследований. Между тем, по оценкам вице-президента южноамериканской республики Амилтона Моуран, власти, напротив, отмечают "тенденцию к снижению темпов вырубки".

Амилтон Моуран, вице-президент Бразилии: "Наша оценка была менее позитивной, чем тот результат, который мы имеем на сегодняшний день. Ожидалось, что рост этого показателя мог составить до 20% за год, а оказалось - 9,6%. Радоваться, конечно, нечему, однако предпринимаемые усилия начинают приносить плоды. Мы не хотим, чтобы в Амазонии незаконно вырубались леса. Мы с этим боремся".

Основная причина обезлесения Амазонии - расчистка территории под поселения и сельскохозяйственные угодья. Влажные леса Амазонии - главные "легкие планеты". Они, подчеркивают экологи, имеют основополагающее значение для регулирования глобальной климатической системы.