English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Бразилия

Лула предложил новую модель развития Амазонии

Access to the comments Комментарии
 Вероника Доваль
Лула да Силва
Лула да Силва   -   Авторское право  AP Photo/Nariman El-Mofty

Луис Инасиу Лула да Силва предложил новую экономическую модель развития Амазонии. Она, как заявил избранный президент Бразилии на саммите COP-27 в Шарм-эш-Шейхе, должна быть экологичной, а не нацеленной на уничтожение леса и извлечение незначительной прибыли для узкого круга людей.

Лула да Силва, избранный президент Бразилии: "Мы поговорим с генеральным секретарем ООН и попросим провести климатический саммит 2025 года в Бразилии. А в Бразилии он должен пройти в Амазонии".

Проект, который, по словам Лулы, готовы финансово поддержать Германия и Норвегия, предусматривает максимальное сохранение экваториальных дождевых лесов и задействование биоэкономического потенциала Амазонии.

Тайли Терена, экоактивист: "То, что Лула станет новым президентом, дает надежду на то, что Бразилия вернется в международную повестку дня по изменению климата".

Лула да Силва, который вступит в должность 1 января, обещает сделать природу "стратегическим союзником" своей будущей администрации и использовать невероятное биоразнообразие Амазонии для производства медикаментов, косметики и "чего-нибудь еще".