Лула предложил новую модель развития Амазонии

Луис Инасиу Лула да Силва предложил новую экономическую модель развития Амазонии. Она, как заявил избранный президент Бразилии на саммите COP-27 в Шарм-эш-Шейхе, должна быть экологичной, а не нацеленной на уничтожение леса и извлечение незначительной прибыли для узкого круга людей.

Лула да Силва, избранный президент Бразилии: "Мы поговорим с генеральным секретарем ООН и попросим провести климатический саммит 2025 года в Бразилии. А в Бразилии он должен пройти в Амазонии".

Проект, который, по словам Лулы, готовы финансово поддержать Германия и Норвегия, предусматривает максимальное сохранение экваториальных дождевых лесов и задействование биоэкономического потенциала Амазонии.

Тайли Терена, экоактивист: "То, что Лула станет новым президентом, дает надежду на то, что Бразилия вернется в международную повестку дня по изменению климата".

Лула да Силва, который вступит в должность 1 января, обещает сделать природу "стратегическим союзником" своей будущей администрации и использовать невероятное биоразнообразие Амазонии для производства медикаментов, косметики и "чего-нибудь еще".