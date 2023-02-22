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Новости Европы

Евросоюз требует расследовать преступление агрессии против Украины

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 Isabel Marques da Silva
Сбор свидетельств о военных преступлениях в Украине
Сбор свидетельств о военных преступлениях в Украине   -  Авторское право  Evgeniy Maloletka/AP

В Брюсселе всё громче звучат призывы судить президента России и её политическое и военное руководство за преступление агрессии против Украины. Европейские Комиссия и Парламент хотят, чтобы для этого был создан специальный трибунал, как это было после Второй мировой войны. США, Германия и ряд других стран ЕС активно поддерживают эту идею. Однако Россия скорее всего наложила бы вето на любую резолюцию такого содержания, представленную в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций. 

По мнению профессора права Брюссельского свободного университета Вайоса Кутрулиса, такая задача может быть поставлена перед Генеральной Ассамблеей ООН, в которой участвуют 193 государства:

«Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей ООН, не имеют обязательной силы. Но в данном случае резолюция придаст трибуналу легитимности. Важно, сколько за неё проголосует государств. Чем значительнее большинство, тем больше легитимности будет у такого органа правосудия. Но всё же это не означает, что России придётся сотрудничать с трибуналом. Так что это больше политический вопрос, чем юридический».

Корреспондент Euronews Изабель Маркеш да Силва спросила: 

«Как собирать свидетельства преступлении агрессии, учитывая объявление Еврокомиссии о том, что с июля будет создан специальный центр с экспертами, посвященный этой задаче?».

Вайос Кутрулис, профессор международного права:

«Нет никаких сомнений в том, что данная военная операция нарушает устав Организации Объединённых Наций. Но сложность здесь в том, что у нас нет недавнего прецедента сбора доказательств преступления агрессии. Будет интересно посмотреть, как центр справится с этим».

Обвинения в военных преступлениях и геноциде в Украине уже расследует другой орган, Международный уголовный суд. Но Россия не признает полномочий МУС, в отличие от 123 стран, в том числе всех 27 членов ЕС.  Не признают их и Соединённые Штаты. Но посол Госдепартамента по глобальному уголовному правосудию Бет Ван Шаак говорит, что её страна помогают Международному суду: 

«США не являются участником Римского статута МУС, но есть много способов, которыми они могут содействовать работе суда. Это включает в себя весь спектр дипломатической поддержки. Мы также можем помочь с поимкой и передачей подозреваемых".

Что касается создания специального трибунала для преследования российского руководства, то американский посол о глобальному уголовному правосудию Бет Ван Шаак называет несколько вариантов, в том числе с участием пострадавшей страны:

«Украина также могла бы заключить договор, например, с Советом Европы или даже с Европейским Союзом, для создания более регионального органа. Украина также могла бы создать трибунал внутри своей собственной системы, а затем пригласить международных прокуроров, судей и других специалистов на различные должности. Мы видели эти гибридные модели по всему миру».

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что с момента начала российского вторжения год назад власти страны зарегистрировали более 65 тыс военных преступлений, таких как казни и сексуальное насилие.