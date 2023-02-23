Евросоюз и Соединённые Штаты хотят привлечь к ответственности президента России Владимира Путина, обвинив его в международном преступлении агрессии против Украины с применением государственной военной силы. Но создание для этого специального трибунала может сделать сам Запад объектом для подобных процессов в будущем.

Профессор международного публичного права в Свободном университете Брюсселя Вайос Кутрулис сказал Euronews, что с политической точки зрения преступление агрессии считается одним из самых тяжких.

«Нет официального текста, говорящего, что агрессия более серьезна, чем геноцид или военные преступления. Смысл политической интерпретации заключается в том, что поскольку было совершено преступление агрессии, положившее начало войне, то в ходе военной операции могут последовать и другие преступления. С точки зрения международного публичного права, у таких преступлений нет иерархии", - сказал правовед.

Однако попытки создания специального трибунала для судебного преследования Путина и военно-политической элиты могут побудить Россию или некоторые другие страны возбудить аналогичные дела против западных правительств.

«Если вы считаете, что у российских чиновников нет иммунитета перед таким международным судом, то Россия вам жёстко ответит. Она может сама создать специальный международный суд, договорившись с союзниками или дружественными государствами. Перед ним не будет иммунитета у западных чиновников. Так готовы ли государства идти по этому пути?», — вопрошал Вайос Кутрулис.

Международный изгой

Россия и некоторые из её союзников могут классифицировать будущие военные операции НАТО, в частности, под командованием американцев, как акты агрессии, особенно если они будут нацелены на страны, которые Россия считает находящимися в её сфере влияния.

За последние три десятилетия НАТО выполнило несколько таких миссий, а именно в Боснии и Герцеговине, странах Персидского залива, Ливии и Ираке.

На данный момент США, похоже, не обеспокоены возможной правовой реакцией, утверждая, что Россия нанесла ущерб своей репутации в международном сообществе, а миллионы людей во всем мире страдают от экономических последствий, вызванных вторжением в Украину.

«Как мы знаем, Россия стала международным изгоем. Она ужасным образом нарушила международный мир и спокойствие, что привело к росту цен на продукты питания, ослаблению продовольственной безопасности во всем мире, назревающему энергетическому кризису. Эта война привела к повсеместной дестабилизации», — заявила в интервью Euronews посол США по вопросам глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак.

«Поэтому способность России организовать какой-либо заслуживающий доверия процесс против европейцев или других ответчиков очень сомнительна. Мир этого не потерпит, это не будет заслуживающим доверия или законным мероприятием», — добавила она.

У военных преступлений нет срока давности

Международный уголовный суд (МУС) со штаб-квартирой в Гааге уже расследует совершённые в Украине злодеяния, которые возмутили международную общественность: геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступление агрессии.

Россия не признает полномочий МУС, созданного международным договором под названием "Римский статут", который вступил в силу в 2002 году.

США также не входят в число 123 государств, ратифицировавших этот договор, но считают роль МУС очень важной в этом расследовании и помогают ему с помощью дипломатических инструментов и юридической экспертизы.

«В краткосрочной перспективе могут быть открыты расследования, собраны доказательства, записаны показания свидетелей, могут быть выданы ордера на арест», — сказала Бет Ван Шаак.

Администрация США официально пришла к выводу, что Россия совершила «преступления против человечности», после юридического анализа, проведенного её Госдепартаментом. Об этом объявила вице-президент Камала Харрис на Мюнхенской конференции по безопасности.

Цель Вашингтона - ещё больше изолировать Путина и решительно добиваться, чтобы он и его окружение были привлечены к ответственности в международных судах.

"То, что президент России практически неприкосновенен, не должно нас обескураживать, - сказала Бет Ван Шаак. - Пока Путин остается у власти, он будет пользоваться безнаказанностью за все свои преступления. Нет международных полицейских сил, которые могли бы пересечь международную границу и задержать этого подозреваемого. Для этого вначале должны произойти политические преобразования внутри России».

«Но те из нас, кто работает в этой сфере, ведут очень долгую игру, — добавила посол США по вопросам глобального уголовного правосудия. - Для военных преступлений или преступлений против человечества не существует срока давности».