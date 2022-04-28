МУС занимается поисками "правды" в Украине и не занимает ни одну из сторон

Ответственность и правосудие - таковы цели ООН и правозащитников в связи с появлением доказательств серьезных нарушений гуманитарного права в Украине.

После неофициального заседания Совета Безопасности прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что международное право не может быть "пассивным зрителем" войны в Украине, при этом отметив, что не занимает ни одну из сторон.

Карим Хан, прокурор МУС:

— Правда не должна быть неуловимым призраком. Ее ищут, засучив рукава, работая, проводя привычные расследования, используя современные технологии и проверенные технологии, будь то спутник, радар или системы перехвата. И комбинируя их, можно увидеть то, что кажется правдой. И потом, гарантия международного правосудия не зависит от конкретного свидетеля. Она не зависит от конкретного национального органа, осуществляющего судебное преследование. Это не зависит от меня. Над нами есть судьи, независимые судьи, которые будут оценивать и взвешивать доказательства и, в конечном счете, выносить решения.

Война в Украине уже унесла жизни 2 787 человек, согласно данным ООН, при этом там отметили, что фактические цифры значительно выше.

Правозащитники совместно с Международным комитетом Красного креста организовывают эвакуацию с комбината "Азовсталь" в Мариуполе, которую планируют завершить к пятнице.

Это одна из главных целей Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который провел переговоры с Владимиром Путиным и уже находится в Киеве, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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