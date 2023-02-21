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Новости Европы

Чего добился Евросоюз санкциями против России?

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 Sandor Zsiros
Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и Шарль Мишель
Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский и Шарль Мишель   -  Авторское право  AP Photo/Virginia Mayo

Санкции Евросоюза не сломали российскую военную машину, но оказали большое влияние на доходы Москвы и усилили её международную изоляцию. Брюссель жёстко отреагировал ещё на присоединение Крыма в 2014 году. А сразу начала вторжения в Украину почти год назад лидеры ЕС ввели новые ограничительные меры, за которыми последовали в течение года многие другие. На данный момент страны-члены приняли 9 санкционных пакетов, 10-й находится в процессе подготовки. Сотрудник Центра европейской политики  Филипп Лаусберг, считает, что ещё не все из них заработали в полную силу: 

«Пока, я думаю, санкции, которые ввёл ЕС, оказали лишь ограниченное влияние на способность России финансировать свою войну. Но многие из этих санкций призваны работать в долгосрочной, а не в краткосрочной перспективе."

В санкционные списки были занесены высокопоставленные политические и военные деятели России, были запрещены полеты её  авиалайнеров в Евросоюз и введён запрет на экспорт в неё секретных технологий.

ЕС также присоединился к усилиям по замораживании российских активов за рубежом и исключил крупные банки из системы SWIFT. Бельгийский политолог объясняет, почему под такими ударами Москва всё ещё держится:  

«У России относительно большой фонд национального благосостояния. Поэтому, даже если у неё  сейчас большой дефицит бюджета, даже если её экономика сокращается, в этом фонде ещё остаётся 155 млрд долларов, которые помогают финансировать войну. Однако эти деньги медленно уменьшаются».

По мере эскалации боевых действий Евросоюз стал призывать к ужесточению нажима на Россию и  нацелился на её энергетический сектор. Брюссель запретил импорт в ЕС российской сырой нефти и установил на неё ценовой потолок. Позже было введено эмбарго на нефтепродукты.

В то же временем страны Евросоюза преодолевали свою зависимость от российского газа. Лаури Мюллювирта из Центра исследований энергетики и чистого воздуха делает вывод, что Москва потеряла крупнейшего покупателя своего топлива:

«По-прежнему морским путём поступает Сжиженный природный газ. Работают некоторые газопроводы, но 90% этой торговли было ликвидировано за один год. Это крупное достижение , большее, чем кто-либо ожидал. Это заслуга Евросоюза, а не Путина".

Но насколько санкции вредят самому Евросоюзу? По мнению наших аналитиков, экстремально высокие цены на газ прошлым летом в основном были результатом рыночных манипуляций со стороны России и не были связаны с санкциями. Филипп Лаусбергтакже отрицает утверждения о том, что экономика ЕС страдает больше, чем российская: 

«В прошлом году в Европе не было рецессии, и, по прогнозам, её не будет в ЕС и в этом году. С другой стороны, согласно оценкам, в России в 2022 году произошло сокращение ВВП на 5%. А в  2023 году это будет, скорее всего, гораздо хуже".

Сейчас Евросоюз сосредотачивает свои усилия на борьбе с обходом антироссийских санкций. Для этого группа стран во главе с Нидерландами предлагает открыть в Брюсселе санкционный штаб.