Путин: Запад «развязал войну», РФ приостанавливает участие в ДСНВ

Путин: Запад «развязал войну», РФ приостанавливает участие в ДСНВКомментарии
Москва «приостанавливает участие» в договоре о стратегических наступательных вооружениях — об этом объявил президент России Владимир Путин в заключение первого за два года послания Федеральному собранию. Он также не исключил, что Россия может возобновить ядерные испытания, но только если на такой же шаг пойдут США.
По мнению экспертов, это «опасная игра на повышение», учитывая, что срок действия ДСНВ истекает в 2026 году.
Обеспокоенность вызвало и заявление о готовности возобновить ядерные испытания. Владимир Путин подчеркнул, что Москва пойдёт на такой шаг только если на него сперва решатся США; но по мнению экспертов, это значит, что готовность использовать в т.ч. стратегическое ядерное оружие у Кремля уже «на столе».
Выступление Владимира Путина состоялось за несколько дней до годовщины вторжения в Украину. Глава государства вновь обвинил Запад в развязывании и эскалации конфликта, заявив, что Москва «искренне стремилась к мирному решению». По словам Путина, Россия продолжит «специальную военную операцию» — так в Кремле продолжают называть вторжение на Украину. «Мы не воюем с народом Украины, он стал заложником западных хозяев», — заявил российский президент. По мнению экспертов, Кремль настраивает россиян на долгосрочный конфликт.
Владимир Путин повторил свои тезисы о принципиальном, идеологическом противостоянии с Западом, который стремится к «безграничной власти» и «использует Украину и как таран против России, и как полигон. <...> Но они [на Западе] также не могут не отдавать себе отчёт в том, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому ведут против нас всё более агрессивные информационные атаки».
По мнению Путина, «абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении „специальной военной операции“, поняли, в чём смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса».
При этом, по словам президента, влияние беспрецедентных санкций на российскую экономику оказалось куда менее заметным, чем это предполагалось ещё весной прошлого года: «ВВП снизился по итогам года на 2,1%, а нам предрекали обвал». Многие отрасли экономики, по заявлению Путина, переживают, наоборот, беспрецедентный подъём. Но эти утверждения вызывают у наблюдателей некоторые сомнения.