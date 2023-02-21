Путин: Запад «развязал войну», РФ приостанавливает участие в ДСНВ

Москва «приостанавливает участие» в договоре о стратегических наступательных вооружениях — об этом объявил президент России Владимир Путин в заключение первого за два года послания Федеральному собранию. Он также не исключил, что Россия может возобновить ядерные испытания, но только если на такой же шаг пойдут США.

По мнению экспертов, это «опасная игра на повышение», учитывая, что срок действия ДСНВ истекает в 2026 году.

Тот факт, что Россия приостановила свое участие в договоре и в качестве требования выдвинула учет арсенала Франции и Великобритании, означает, что в срок, который планировался, договориться о новом договоре, даже если начинать работу сегодня, невозможно. Николай Петров консультант Российско-евразийской программы Чатэм-хауса

Обеспокоенность вызвало и заявление о готовности возобновить ядерные испытания. Владимир Путин подчеркнул, что Москва пойдёт на такой шаг только если на него сперва решатся США; но по мнению экспертов, это значит, что готовность использовать в т.ч. стратегическое ядерное оружие у Кремля уже «на столе».

Выступление Владимира Путина состоялось за несколько дней до годовщины вторжения в Украину. Глава государства вновь обвинил Запад в развязывании и эскалации конфликта, заявив, что Москва «искренне стремилась к мирному решению». По словам Путина, Россия продолжит «специальную военную операцию» — так в Кремле продолжают называть вторжение на Украину. «Мы не воюем с народом Украины, он стал заложником западных хозяев», — заявил российский президент. По мнению экспертов, Кремль настраивает россиян на долгосрочный конфликт.

Смысл заключался в том, чтобы сохранить россиян в таком радостном неведении: что и экономика, в общем, лучше, чем у других, и государство о вас заботится. Путин предложил давать военнослужащим, которые находятся в Украине, двухнедельный отпуск каждый полгода, из чего как бы следует, что Россия вступила уже в длительную войну и планирует ее не заканчивать в ближайшие месяцы. Николай Петров консультант Российско-евразийской программы Чатэм-хауса

Владимир Путин повторил свои тезисы о принципиальном, идеологическом противостоянии с Западом, который стремится к «безграничной власти» и «использует Украину и как таран против России, и как полигон. <...> Но они [на Западе] также не могут не отдавать себе отчёт в том, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому ведут против нас всё более агрессивные информационные атаки».

По мнению Путина, «абсолютное большинство граждан заняли принципиальную позицию в отношении „специальной военной операции“, поняли, в чём смысл действий, которые мы делаем, поддержали наши действия по защите Донбасса».

Мне показалось, что и ему самому, и не только публике было довольно скучно. Все лица были напряженные и скучные, и никакого энтузиазма и радости не было, хотя несколько раз их побуждали к тому, чтобы стоя аплодировать. А среди публики было много молодежи и мелькали лица актеров. То есть идея заключалась в том, что это послание адресовано не просто депутатам федерального собрания или просто губернаторам, чиновникам и так далее, но и всему российскому обществу, всему российскому народу. Николай Петров консультант Российско-евразийской программы Чатэм-хауса

При этом, по словам президента, влияние беспрецедентных санкций на российскую экономику оказалось куда менее заметным, чем это предполагалось ещё весной прошлого года: «ВВП снизился по итогам года на 2,1%, а нам предрекали обвал». Многие отрасли экономики, по заявлению Путина, переживают, наоборот, беспрецедентный подъём. Но эти утверждения вызывают у наблюдателей некоторые сомнения.