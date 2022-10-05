Евросоюз вводит санкции против России за аннексию частей Украины

Евросоюз вводит 8-й пакет санкций против России. Все государства-члены достигли соглашения об ограничении цен на покупаемую у неё нефть. Это стало ответом на незаконную аннексию четырёх частично оккупированных украинских регионов, о которой объявил на днях президент Владимир Путин, представив это как добровольное вхождение в состав РФ. Высота ценового потолка ещё должна быть определена на переговорах между странами ЕС и "Большой семёрки".

Бывший председатель Европарламента уже назвал это демонстрацией западного единства:

«Работать в одиночку - большая ошибка, - сказал итальянец Антонио Таяни. - Нам нужно больше Европы и меньше национальных интересов - это ключевой момент. Если мы хотим действовать против Путина, нам нужна европейская солидарность вместе с защитой международного права».

Важнейшим пунктом соглашения является запрет европейским страховым и судоходным компаниям обслуживать российские танкеры, которые перевозят нефть по цене выше установленного предела. Греция, Кипр и Мальта, осуществляющие много морских перевозок, выступали против этой меры, опасаясь ущерба для своей экономики. Однако им были обещаны значительные уступки и помощь для решения таких проблем. Решено создать систему наблюдения за выполнением санкций для смягчения их неблагоприятных последствий. Уточняется, какие третьи страны будут затронуты ограничениями.

Прежде чем высказывать своё суждение об этом, вице-спикер Европарламента, депутат от Греции, ждёт реакции из Афин:

«По морю большая часть российской нефти транспортируется танкерами, которые принадлежат греческой судоходной индустрии, - сказал Димитриос Пападимулис. - Я хочу вначале посмотреть, полезен ли этот аспект для воздействия санкций, соответствует ли он политике греческого правительства. Я хочу получить ответ не только от греческого судоходства, которое занимается этими перевозками, но и от греческого правительства, которое одобряет санкции».

5 декабря вступит в силу полный запрет на импорт в Евросоюз российской сырой нефти. Новый санкционный пакет предуматривает дополнительные ограничения на импорт стали, бумаги, химикатов, пластмассы и ряда других российских товаров, из-за чего Москва недополучит 7 млрд евро. Брюссель хочет пресечь поставки ей предметов, которые могут быть использованы в военных целях и авиационной промышленности, а также высокотехнологичной продукции. Эмбарго распространяется и на российские сигареты.