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Новости Европы

ЕС пересматривает миграционную политику и отгораживается от беженцев

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 Sandor Zsiros
Пограничный забор с колючей проволокой
Пограничный забор с колючей проволокой   -  Авторское право  Tibor Rosta/MTI - Media Service Support and Asset Management Fund

Евросоюз собирается внести значительные изменения в свою миграционную политику. Это может произойти в ходе встречи глав государств и правительств на этой неделе в Брюсселе. Когда в 2015 году в ЕС прибыло более миллиона сирийских беженцев, канцлер Германии Ангела Меркель заверила своих соотечественников, что вновь прибывших удастся интегрировать в немецкое общество:

«Мы думаем, что сможем это сделать»

Сейчас, в 2023 году европейцы проявляют меньше гостеприимства. Австрия просит у Союза средств для строительства ограждения на границе между Болгарией и Турцией. Италия ограничивает деятельность общественных организаций по спасению людей на море.

В прошлом году в Италии и Швеции к власти пришли правительства, в программах которых ощущается ксенофобия. Крупнейшая в политическая семья Союза, Европейская народная партия, также развернула активную дискуссию по теме миграции. Глава этих христианских демократов Манфред Вебер сказал Euronews, что ЕС скатывается в большой кризис, что пограничные стены больше не должны быть табу, и что Евросоюз должен выделить на них деньги:

«Будем реалистами. В Сеуте, в Мелилье такие заборы десятилетиями стоят на границе Испании с Африкой. Они есть на греко-турецкой, на болгаро-турецкой границах. А после нападений Лукашенко на Польшу и Литву там тоже началось их возведение. Разумеется, никто не хочет этого видеть, но если это необходимо, то мы должны это делать, и Европейская комиссия должна быть готова это профинансировать».

Брюссель пока отказывается финансировать пограничные стены, но предлагает помощь в создании иной инстраструктуры для контроля за внешними рубежами. Тем временем Евросоюз  пытается достичь между своими членами договорённости о вступлении в силу "Нового пакта о миграции", который будет предусматривать обязательное переселение мигрантов из Италии и Греции в другие страны, вглубь континента. Но это остаётся неприемлемым для восточноевропейских правительств, которые не хотят принимать "чужаков".

Левый политик из Германии Корнелия Эрнст назвала такой подход бесчеловечным, а разговоры о пограничных заборах вызывают у неё плохие воспоминания:

«Я представляю в Европарламенте восточную часть Германии. Всю юность я прожила возле Берлинской стены, за колючей оградой. Если мы начнем финансировать заборы за счет ЕС, это не только дежавю для меня, но и шаг назад для Европы, а этого мы не хотим».

На внеочередном заседании Европейского совета лидеры ЕС также обсудят экономические вопросы, войну в Украине и, возможно, новые санкции против России.