Еврокомиссия хочет возвращения большего количества нелегальных мигрантов туда, откуда они приехали в ЕС. Пока удаётся высылать и репатриировать лишь 21% тех из них, кто не получил статуса беженца. Еврокомиссар по внутренним делам представила в Брюсселе «новую стратегию" обращения с теми, кто не имеет законных оснований остаться в ЕС.

«Необходимо, чтобы сразу же после решения об отказе мигранту в предоставлении убежища направлялся запрос о его реадмиссии в страну происхождения, - сказала Илва Юханссон. - Тогда мы можем действовать в соответствии с этим решением и фактически отправлять этого человека обратно. Вот почему так важно, чтобы мы работали вместе. Государства не могут решить эту проблему в одиночку, и Европейская комиссия не может решить её в одиночку."

Брюссель обеспокоен тем, что в 2022 году было подано 924 тыс заявлений о предоставлении убежища, что на 50% больше, чем в 2021 году. Франция, Германия, Испания, Австрия - это страны, куда больше всего стремятся нелегалы. Далеко не все из них имеют право на международную защиту. Свои решения проблем этих экономических мигрантов предлагает директор Европейского совета по делам беженцев и изгнанников Кэтрин Вуллард:

«Одним из них было бы расширение каналов для легальной миграции, количество которых в Европе за последние 20 лет сократилось. Эти люди хотят приехать в Европу, чтобы устроиться на работу, в то время как Европа нуждается в рабочих руках».

Еврокомиссия готова сотрудничать по вопросам обращения с мигрантами со странами их происхождения, уважающими права человека. Но Кэтрин Вуллард считает, что было бы лучше направлять ресурсы на помощь в развитии этих стран:

«Настоящее препятствие создают именно страны происхождения. Из-за них Европа становится менее популярной и вызывают недовольство собой, когда она предпринимает усилия по возвращению мигрантов. Это не является приоритетом для многих из этих стран. Между тем, они бы могли получать денежные переводы от тех, кто устроился в Европе. Эти страны могли бы использовать знания и опыт, которые получают их соотечественники, желающие помочь своей родине, но переехавшие за границу».

Документ о «новой стратегии" обращения с нелегальми мигрантами будет обсуждаться на неформальной встрече министров юстиции и внутренних дел в Стокгольме в конце этой недели.