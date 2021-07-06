Провокация или шпионаж: задержание эстонского консула в России

МИД Эстонии считает провокацией задержание консула этой страны в Санкт-Петербурге Марта Лятте.

"Мы осуждаем действия России, это незаконно, провокационно и наносит ущерб государствам-членам ЕС и Европейскому Союзу в целом", - заявил представитель внешнеполитического ведомства балтийской республики.

Ранее в ФСБ России сообщили, что эстонский дипломат был задержан в Санкт-Петербурге с поличным при получении им от россиянина материалов закрытого характера. В спецслужбе подчеркнули, что "данная деятельность не совместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".