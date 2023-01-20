"Катаргейт": Европарламент обсуждает меры по борьбе с коррупцией

Программу "О положении Союза" ведет из Брюсселя Штефан Гробе:

Европарламент считается главным среди институтов ЕС защитником этических норм в блоке. Вот почему скандал о взятках в парламенте, когда мир увидел набитые наличными чемоданы, стал шокирующим.

На этой неделе события развивались стремительно.

Депутаты избрали нового вице-президента, предшественница которого была отстранена от должности из-за предполагаемой причастности к скандалу.

В Европарламенте также обсудили меры по усилению защиты от коррупции, чтобы избежать дальнейшего репутационного ущерба.

Главный подозреваемый в "Катаргейте" заключил сделку со следствием

Пьер Антонио Панцери — бывший депутат Европарламента, который, по версии следствия, мог находиться в эпицентре скандала, — заключил сделку с бельгийскими властями. Он признал причастность к преступлению и обязался поделиться со следователями всем, что ему известно.

"Господин Панцери сегодня признал, что активно участвовал в актах коррупции в связи с Катаром и в связи с Марокко и, следовательно, был коррумпирован и давал взятки другим. Он согласен с формулировкой "лидер криминальной организации"", — сообщил его адвокат Лоран Кеннес.

Председатель Европарламента задекларировала подарки

Пролить свет на каждый аспект скандала — это одно, а принять соответствующие меры для повышения всеобщей прозрачности — совсем другое.

На этой неделе председатель Европарламента Роберта Метсола задекларировала более 140 подарков, о которых ранее не сообщала. Среди них — золотые монеты, шарф и вяленая колбаса. Последнюю, как сообщается, подали на официальном приеме.

Всё это говорит о том, что по части прозрачности евродепутатам еще есть куда стремиться.

"Думаю, что подавляющее большинство депутатов Европарламента работают этично и ради общественного блага. Но дело в том, что правила настолько нестрогие, а их выполнение не контролируется, что если люди хотят плохо себя вести, они могут", — считает европейский омбудсмен Эмили О'Рейли.

Проект реформ по борьбе с коррупцией — "шаг в правильном направлении"

Ко мне присоединяется Ник Айосса, заместитель главы Transparency International EU. Добро пожаловать!

— Это скандал, который произошел не в какой-то банановой республике, а прямо в сердце европейских институтов. Меня до сих пор поражает, что группа серьезных людей думала, что это сойдет им с рук. Что скажете?

— Меня часто спрашивают, было ли это для меня удивительным. К сожалению, мой ответ — "нет". Единственной неожиданностью в скандале было старомодное использование чемоданов с наличными. Депутаты Европарламента годами культивировали культуру безнаказанности со слабыми или вообще несуществующими этическими правилами со слабым или несуществующим контролем. Так что я считаю, что эта культура — одна из главных причин того, почему у нас случился скандал.

— Когда Европарламент обсуждал скандал на этой неделе, зал был почти пуст. Действительно ли они серьезно относятся к борьбе с незаконным лоббированием?

— Они не были серьезными и раньше, будь то пленарное заседание или нет. Важным фактором для осознания необходимости широкомасштабных реформ станет то, будет ли первоначальный пакет из 14 выдвинутых председателем целей принят быстро. И что более важно, будет ли создан специальный комитет для поддержания целостности института, и будет ли он заниматься действительно большими проблемами: проводить реформы правил поведения, этических кодексов, финансового управления денежными довольствиями и защиты осведомителей о неправомерных действиях. Пока этого не произошло, я остаюсь скептиком.

— Председатель Европарламента представила первый проект пакета реформ для решения этой проблемы. Вы изучили его. Они на правильном пути, или этого слишком мало и уже слишком поздно?

— Уже очень поздно, но это шаг в правильном направлении. Тем не менее мы также считаем, что он не ведет достаточно далеко и не решает серьезных проблем, особенно по части некоторых вопросов, важных для дела. Например, были ли люди, у которых ранее возникали подозрения, но которые не заявили об этом, так как в Европарламенте действуют одни из худших правил защиты осведомителей в Евросоюзе. Так что это хороший шаг. Посмотрим, будет ли пакет принят, потому что на данный момент в нем есть 14 обязательств, и ни одно из них пока не выполнено. Но да, это шаг в правильном направлении, хотя большие проблемы еще и не решены.

— Как ЕС должен вести себя с Катаром в будущем?

— Думаю, нам нужно немного подождать, пока бельгийские власти завершают расследование и узнают, как это произошло и что позволило этому произойти — со стороны других институтов, возможно, или других структур. Думаю, что среди предложений есть интересные меры, которые следует принять, касающиеся прозрачности лоббирования со стороны третьих стран и их обязательного участия в так называемом реестре прозрачности. Поэтому в краткосрочной перспективе, прежде чем бельгийские власти представят все факты по делу, институты должны сделать такие шаги.

Полиция задержала Грету Тунберг на акции протеста

Можно говорить о Катаре что угодно, но, поставляя больше газа, эта страна помогает Европе во время энергетического кризиса, вызванного войной России в Украине.

Из-за этого приходится дольше, чем ожидалось, полагаться на ископаемое топливо, что ослабляет европейскую политику чистой энергии — по крайней мере, временно.

Такое нравится не всем. На этой неделе в западной Германии протестующие столкнулись с полицией из-за расширения угольной шахты. Одной из них была Грета Тунберг, 20-летняя шведская климатическая активистка. Но громкое имя её не защитило: вместе с другими она была остановлена, унесена и ненадолго задержана полицией.

"Защита климата — это не преступление", — заявила она позже и отправилась прямо на Всемирный экономический форум в Давосе, где обрушилась с критикой на крупные компании за то, что они препятствуют изменению климатической политики.

И правда, напряженная неделя.