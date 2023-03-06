Катар оплачивал полёты высокопоставленного сотрудника Еврокомиссии

Коррупционный скандал, связанный с Катаром, угрожает распространиться по институтам власти Евросоюза. Ранее это богатое государство Персидского залива было заподозрено в попытках повлиять на законодательную деятельность Европарламента путём подкупа депутатов. А на прошлой неделе выяснилось, что глава Директората Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей несколько раз путешествовал за счёт катарского правительства, причем бизнес-классом авиакомпании Qatar Airways, в период с 2015 по 2021 год. Именно тогда его учреждение участвовало в переговорах по соглашению о воздушном сообщении между ЕС и Катаром.

В опубликованном в понедельник письме Европейский омбудсмен указала, что «правительство Катара и близкие к нему организации, покрывающие дорожные расходы данного высокопоставленного лица, вызывают законные вопросы о возможности неправомерного влияния на принятие Евросоюзом решений в области транспорта».

Эмили О'Рейли, обладающая полномочиями по контролю за деятельностью институтов ЕС, потребовала предоставить ей подробную информацию о командировках сотрудников Еврокомиссии, которые частично оплачивались третьими лицами, чтобы убедиться в отсутствии конфликта интересов.

Представитель Еврокомиссии сообщил журналистам в пятницу, что подавляющее большинство деловых поездок её сотрудников полностью оплачиваются исполнительной властью ЕС, но в некоторых случаях в этом могут участвовать третьи лица, например, организаторы мероприятия, связанного с поездкой. По словам представителя, проверки поездок Хололея «исключили любые конфликты интересов», в первую очередь потому, что он не входил в состав делегации, которая вела переговоры о воздушном транспорте.

О'Рейли написала, что "общественность может не принять этот аргумент, поскольку ответственность за эти переговоры в конечном итоге лежит на Генеральном директоре». По словам омбудсмена, она «с беспокойством приняла к сведению» объяснение Еврокомиссии, добавив: «Для поддержания высокого уровня общественного доверия я указываю на необходимость соблюдения строгих правил этики и прозрачности во взаимодействии между официальными лицами ЕС и представителями интересов".

Представитель Еврокомиссии также объявил, что в настоящее время она пересматривает свои правила для зарубежных командировок, поскольку «появились новые элементы» после упомянутых поездок. Представитель сообщил, что только около 1,5% всех зарубежных командировок сотрудников Еврокомиссии проходят при участии третьих сторон. Эта доля падает примерно до 0,1-0,2% для Генеральных директоров.

В понедельник стало известно, что Хололей сам проанализировал свои зарубежные поездки и констатировал отсутствие в них конфликта интересов.

"В случае сомнений при проведении такого анализа Генеральные директора могут обратиться за советом к политической иерархии исполнительной власти, - сказал представитель. - Этого Холелей, похоже, не сделал".

Еврокомиссия объявила, что пересматривает свои правила в сторону их ужесточения. По словам представителя, одним из вариантов может стать ограничение числа организаций, которые могут участвовать в финансировании зарубежных поездок высокопоставленных сотрудников Еврокомиссии, до трёх: ООН, G7 и G20.