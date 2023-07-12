Евродепутаты с сомнением относятся к предложенному органу по этике

Еврокомиссия предлагает создать орган по этике. Это ответ на коррупционный скандал в Европарламенте. Однако многие депутаты с сомнением относятся к такому органу

На сессии в Страсбурге несколько евродепутатов назвали планы Брюсселя по созданию межведомственного органа по этике "недостаточно амбициозными и неудовлетворительными". Еврокомиссия объявила в июне о создании этого органа в ответ на коррупционный скандал в Европарламенте, который запятнал репутацию институтов власти ЕС и выявил зияющие бреши в соблюдении правил поведения работающих в них политиков и чиновников.

На голосование будет представлена в четверг резолюция, в которой законодатели констатируют, что этому органу будет недоставать независимости и реальных полномочий для расследования нарушений или наказания за них.

Евродепутат-социалист из Франции Рафаэль Глюксманн:

«Коррупция — это не вопрос морали. Это не этический вопрос. Это вопрос выживания наших демократических институтов в очень неспокойные времена. Коррумпированные институты слабы».

Правоцентрист из Словакии Владимир Бильчик:

«Чтобы люди верили в демократию, они должны иметь доверие к демократическим институтам».

Относительно планов Еврокомиссии среди депутатов возник раскол. Правые фракции не возражают против создания нового комитета по этике. Но левые и центристские группы призвали поручить имеющимся органам надзора проведение расследований, применение наказаний, защиту разоблачителей и проверку неправительственных организаций на гласность.

Либерал из Франции Натали Луазо:

«Декларирование активов, прозрачность того, с кем мы встречаемся, кто платит за наши поездки, санкции за неэтичное поведение - всё это уже давно должно было быть приведено в действие, но было оставлено на усмотрение "хороших людей", которых у нас большинство. Но доброй воли и хороших людей недостаточно, когда есть недоверие к нашим институтам».

Евродепутаты призывали ужесточить кодексы поведения с 2021 года, до того, как разразился скандал, известный как "Катаргейт", о принятии за взятки политических решений в пользу некоторых арабских стран. Председатель Европарламента Роберта Метсола возглавит новые переговоры на эту тему с Комиссией и Советом ЕС.