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Новости Европы

Адвокаты Евы Кайли просят освободить её, надев электронный браслет

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 Euronews
Экс-зампредседателя Европарламента Ева Кайли
Экс-зампредседателя Европарламента Ева Кайли   -   Авторское право  HONS / European Union 2022

Адвокаты гречанки Евы Кайли просят отпустить на свободу депутата Европарламента, которую подозревают в коррупционных связях с Катаром, а для отслеживания её перемещений — использовать электронный браслет. Сегодня экс-зампредседателя европейского законодательного органа предстала перед бельгийским судьей, который назначит ей меру пресечения.

"Мы попросили поместить госпожу Кайли под режим электронного наблюдения с помощью браслета. Она активно участвует в расследовании и отвергает любые обвинения в коррупции", — говорит адвокат Евы Кайли Андре Рисопулос.

Цель сегодняшнего заседания — определить, останется ли Ева Кайли в тюрьме до начала основного судебного разбирательства. Депутата обвиняют в коррупции, отмывании денег и участии в деятельности преступной организации с целью продвижения в Европарламенте интересов иностранных государств, таких как Катар и Марокко. Адвокаты утверждают, что она невиновна.

"Хочу сказать вам, что госпожа Ева Кайли невиновна и никогда не была коррумпирована. Никогда!" — утверждает другой адвокат депутата Михалис Димитракопулос.

Ожидается, что бельгийский судья примет решение к вечеру четверга.