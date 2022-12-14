Адвокат: "Еву Кайли делают козлом отпущения, все вопросы — к её партнёру"

Ева Кайли отвергает обвинения в коррупции и заявляет, что все интересующие вопросы о найденных в ее доме деньгах следствие должно задавать ее партнеру бывшему дзюдоисту Франческо Джорджи.

По словам адвоката, бывший вице-президент Европарламента "не имеет ничего общего со взятками из Катара".

Кайли попросила освободить ее до окончания рассмотрения дела, и это ходатайство в настоящее время рассматривается досудебным органом в Бельгии.

Михалис Димитракопулос, адвокат Евы Кайли:

— Найденные деньги не имеют никакого отношения к госпоже Кайли. Только ее партнер может дать ответы на вопросы об этих деньгах. Сейчас г-жу Кайли делают козлом отпущения люди, которые не имеют ни малейшего представления об этом деле.

Бельгийская полиция провела обыски по нескольким адресам в Брюсселе, включая офисы Европейского парламента и 19 жилых домов.

Согласно газете "Le Soir", у Евы Кайли и итальянского бывшего депутата Европарламента Пьера Антонио Панцери было изъято более полутора миллионов евро наличными.

Ее и еще нескольких чиновников обвиняют в получении от Катара взятки в обмен на улучшение имиджа этой страны в Европе в преддверии ЧМ по футболу.

Бывшая греческая журналистка отвечала в Европарламенте за связи с Ближним Востоком, а также была членом экономического комитета по расследованию коррупции в ЕС.