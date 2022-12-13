Почти весь Европейский парламент поддержал смещение Евы Кайли с должности заместителя его председателя. "За" отстранение этой гречанки с поста одного из 14 вице-спикеров проголосовали в Страсбурге 625 евродепутатов, "против" - один, ещё двое воздержались. Кайли уже была исключена как из греческой партии ПАСОК, так и из фракции социалистов и демократов в Европарламенте. Бельгийское правосудие обвиняют её Кайли во взяточничестве и отмывании денег, полученных ею из сомнительных источников. К этому коррупционному скандалу оказалось причастно государство Персидского залива, предположительно, Катар.

Христианский демократ из Финляндии опасается, что вскрытые злоупотребления - это только верхушка айсберга:

«Мы должны выявить каждого члена парламента, который вовлечён в нечто подобное, - сказал Петри Сарвамаа. - К сожалению, я уверен, что это ещё не конец. Будут ещё случаи».

Обвинения предъявлены кроме Евы Кайли бывшему итальянскому евродепутату и двум парламентским помощникам. Их кабинеты в Брюсселе опечатаны. В среду на предварительном слушании будет решено, оставаться ли всем им под стражей до суда.