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Новости Европы

Саммит ЕС обсуждает условия вывоза российских удобрений

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 Андрей Бекетов
Президент Франции Эммануэль Макрон у входа в зал заседаний саммита ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон у входа в зал заседаний саммита ЕС   -   Авторское право  Olivier Matthys/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя: "На саммите Евросоюза предпринимается попытка принять новые ограничительные меры против России. Пока этому мешают причины, которые в Брюсселе называют техническими. Но похоже, за ними стоят опасения за продовольственную безопасность ЕС и развивающихся стран. 

Накануне, ещё до приезда лидеров, делегации стран-членов уже были близки к соглашению о девятом пакете санкций, но камнем преткновения стал вопрос, должен ли Евросоюз облегчить прохождение через свои порты российских удобрений, если компании по их производству принадлежат лицам, внесенным в санкционные списки. 

Руководство Польши и Литвы против таких послаблений, предупреждая, что эти россияне смогут обходить уже введённые Евросоюзом ограничения. Но по мнению представителей других членов ЕС (Польша называет Францию, Германию и Нидерланды), нужно больше российских удобрений вывозить на мировые рынки, чтобы избежать голода в бедных странах. Третейский судья, представитель Евросовета сказал, согласно агентству Reuters: "давайте разрешим этот спор без того, чтобы исключать олигархов из чёрного списка".

Ожидается, что новый проект девятого пакета санкций против РФ будет распространён до окончания этой однодневной встречи в верхах".