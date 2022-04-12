Кризис удобрений: война на Украине угрожает продовольственной безопасности

Война на Украине привела к повышению мировых цен на топливо, что сказалось также на рынке удобрений. Азотные удобрения, как жидкие, так и гранулированные, получают из синтетического аммиака, смешивая азот и водород, содержащиеся в природном газе. Около 80% стоимости аммиака определяются ценой на газ.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО), в 2021 году Россия была мировым лидером по производству азотных удобрений, а также занимала 2 место по поставкам фосфорных и калийных удобрений.

Бразилия импортирует 85% необходимых стране фертилизаторов. Запасов Эдимилсона Рикли, председателя фермерского союза Прудентополиса в бразильском штате Парана, может не хватить для посадки зерна, ржи и овса: "Импорт уже под угрозой. Мы не знаем, когда завершится конфликт, и когда сырьё из России и Беларуси вновь сможет попасть в Бразилию. Нужно задуматься об альтернативных поставщиках, найти другие рынки, но это не так просто".

Снижение производительности в странах южного полушария может сказаться на объёме предложения на мировом рынке, и, как следствие, привести к ещё большому росту цен на продовольствие.

Европейский союз испытывает зависимость не только от российского газа. Четверть используемых удобрений в странах ЕС – российского происхождения.

"Раньше за 25 килограммов удобрений мы платили от 18 до 22 евро, а теперь такой же объём стоит 35-37 евро. И я говорю только о жизненно необходимых удобрениях для нашего сельского хозяйства," – говорит греческий фермер Димитрис Папаилиу.

По словам экспертов, кризис на рынке удобрений особенно отразится на странах, которые и так сталкиваются с нехваткой продовольствия.

Как известно, число людей, переживающих неблагополучную ситуацию в продовольственной сфере, выросло в прошлом году, в частности, из-за последствий пандемии. Я думаю, это касается более 800 миллионов людей. Новый кризис удобрений усугубил проблемы с продовольствием в мире. Доктор Майкл Джозеф Пума Директор исследовательского центра, Колумбийский Университет, США

В ООН утверждают, что мировые цены на продовольствие выросли в марте на 12,6%. Это рекорд с момента создания индекса цен в 1990 году.

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