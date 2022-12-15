Лидеры Евросоюза утвердили в принципе 9-й пакет санкций против России. На встрече в Брюсселе они постарались преодолеть внутренние разногласия и одобрили предоставление Украине помощи на 18 млрд евро, а также согласовали минимальный корпоративный налог, - несмотря на то, что Польша угрожала заблокировать в последнюю минуту то и другое. Президент Литвы Гитанас Науседа сказал с облегчением:

«Конечно, Россия шантажирует нас каждый день, но если мы начнем шантажировать друг друга, это будет очень нехорошо для Евросоюза»

На саммите не удалось ввести ограничение цены на российский природный газ. Польша добивалась большего её понижения, чем другие. Руководители стран ЕС нашли компромисс, но договорились, что окончательное решение должно быть принято в понедельник на министерском уровне, поскольку необходимо уточнить многие технические детали, в частности, о том, как, когда и на какие сроки устанавливать ценовой потолок.

«Мы потратили пять часов на обсуждение этой темы и пришли к выводу, что министрам энергетики придется заняться ею в следующие три дня, - сказал премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель. - Мы уже обсуждали проблему газа в течение шести месяцев. Я хочу услышать, сколько энергии Еврокомиссия смогла бы купить от имени всей Европы. У нас всё ещё есть российский газ в наших резервуарах, и в ближайшие месяцы мы должны их заполнить. Поэтому важно знать, каким будет будущее ".

Главы государств и правительств также была проведели глубокая дискуссия о том, как ответить на принятый в Америке Закон о снижении инфляции, который угрожает конкурентоспособности Европы. Они попросили Еврокомиссию использовать все имеющиеся в её распоряжении инструменты для улучшения инвестиционного климата. Но Германия выступила против общего заимствования для помощи промышленности. Такие благополучные страны не хотят делить с другими долг и подвергать опасности свою экономику. Премьер-министр Бельгии Александр Де Кро прокомментировал:

«Я думаю, что на нынешнем этапе у нас в Европе есть риск деиндустриализации. Сегодня на это нет единого ответа. Мы видим, что слишком часто страны пытаются устанавливать финансовые схемы самостоятельно. Некоторые из них делают это, думая, что у них самые глубокие карманы. Но через несколько месяцев мы все увидим пределы того, что мы можем сделать».

Ещё одним итогом последней в году встречи в верхах стало предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата в члены Евросоюза. Следующий саммит решено провести в феврале и посвятить его вопросу миграции.