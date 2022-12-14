В Страсбурге состоялась церемония вручения Премии имени Сахарова за свободу мысли храброму народу Украины. Тем самым Европейский парламент подтвердил солидарность с его борьбой за такие общие ценности, как независимость и права человека, и в защиту своей страны от российской агрессии. От имени украинского народа награду получили его избранные лидеры и гражданские активисты, прибывшие во Францию. С поздравлениями выступила глава Европарламента:

«Мы стали свидетелями вдохновляющей стойкости простых граждан, которые жертвовали самым дорогим, чтобы задерживать танковые колонны, - сказала Роберта Метсола. - Мы видели пожилых людей, которые вставали перед русскими солдатами, вооружённые лишь своей гордостью, смелых женщин, вынужденных рожать в подземных станциях метро. Европа направляла этим людям ясный сигнал: мы поддерживаем Украину, мы не отведем от неё взгляда».

К церемонии подключился по видеосвязи президент Украины. Владимир Зеленский попросил почтить минутой молчания память всех его соотечественников, погибших в войне с Россией. Очно выступил перед евродепутатами мэр Мелитополя:

«Россия пыталась вбить в головы наших граждан на оккупированных территориях свою пропаганду о том, что она здесь якобы навсегда, что ЕС и все европейские институты забыли о них, что они никогда не будет освобождены, - сказал Иван Федоров. - Но сахаровская премия и внимание, которое Европейский Союз всё больше уделяют нашей стране, показывают нашим гражданам, что украинцев никто не забыл».

Добавляя в среду аргументов в пользу присуждения украинцам премии имени советского правозащитника, Европарламент дал высокую оценку организации их усилий по восстановлению разрушенной инфраструктуры, сбору свидетельств о российских военных преступлениях и лечению раненых.