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Новости Европы

Лауреатом премии имени Андрея Сахарова за 2022 год стал "храбрый народ Украины"

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 Euronews
Лауреатом премии имени Андрея Сахарова за 2022 год стал "храбрый народ Украины"
Авторское право  Francisco Seco/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Лауреатом премии имени Андрея Сахарова за 2022 год стал "храбрый народ Украины, представленный его президентом, избранными лидерами и гражданским обществом".

Диплом и 50 тысяч евро будут вручены на церемонии в Европарламенте 14 декабря.

Социал-демократ из Португалии Педру Маркеш сказал перед объявлением победителя в интервью Euronews, что "среди крупнейших политических групп, с большим количеством депутатов, существует твердый консенсус в отношении того, что в этом году народ Украины должен быть удостоен такой чести за мужественную борьбу, которую он ведет ради прав человека, права жить свободно в своей стране, за своё самоопределение, против российской агрессии".

Помимо украинского народа среди финалистов были находящийся под стражей основатель  WikiLeaks Джулиан Ассанж и колумбийская Комиссия по установлению истины и примирению, созданная после шести десятилетий гражданской войны.

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