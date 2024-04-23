В Европарламенте процветает лоббистская деятельность в пользу большого бизнеса. Депутатов убеждают принимать законы, выгодные американским технологическим компаниям.

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Переговоры с глазу на глаз с обещанием прибыльных сделок, оплачиваемые обеды в ресторанах, поездки с остановкой в роскошных отелях за счёт принимающей стороны. Это некоторые из способов, которыми лоббистские компании пытаются завоевать благосклонность членов Европарламента. Тогда с большей вероятностью будет принят закон, выгодный тем, кто нанял лоббистов. Они имеют доступ к депутатам буквально во властных коридорах, которые и называются английским словом Lobby.

Наблюдатель за корпорациями из организации Corporate Europe Observatory . Брам Вранкен провёл для Euronews экскурсию в Европейском квартале Брюсселя:

Конечно, устраиваются встречи один на один в укромных местах, но есть и более прямые способы воздействия на членов Европарламента и их помощников. Лоббисты просто заходят в их кабинеты и бесцеремонно начинают с ними разговаривать. У нас даже есть история о том, как за одним депутатом проследовали в туалет представители компании, добывающей ископаемое топливо. В этом случае лоббисты, конечно, зашли слишком далеко.

Лоббисты предпочитают арендовать себе офисы вокруг Европейского парламента в Брюсселе. В его комитетах и комиссиях происходит больше реального законотворчества и разработки конкретных решений, чем в зале заседаний в Страсбурге. В наши дни европейские лоббисты особенно активны в отношении американских интернет-компаний. Снова Брам Вранкен:

Все крупные технологические компании уже превысили рыночную капитализацию в 1 триллион долларов. Масштаб их деятельности поистине огромен, значительная часть жизни нашей граждан происходят в режиме онлайн, на больших цифровых платформах. Мы видим, как вместе с их экономической мощью усилилась их монопольная власть. Их политическое могущество также значительно возросло.

В ЕС существует свод правил лоббистской деятельности, соблюдение которых добровольно. Он называется Реестр транспарентности. Но согласно недавнему докладу Европейской счетной палаты, он страдает от недостатков и информационных пробелов, которые делают лоббистскую деятельность в трёх крупнейших институтах Союза менее прозрачной.

Сам Европарламент решил бросить вызов теневому лоббированию в пользу крупных технологических компаний. Депутатов теперь поощряются писать доносы. Эту инициативу поддерживает межпартийный альянс, в который входит социалист из Нидерландов Пол Танг:

_Мы хотим иметь в Парламенте глаза и уши. Если кто-то увидит или услышит нечто подозрительное, пусть доложит об этом в одну из двух организаций наблюдения за лоббированием. Нужно также собрать доказательства. Тогда станет ясно, что здесь происходит. _

Недавно Европейский парламент принял решение запретить представителям Amazon доступ в свои здания, после того, как эта американская компания электронной коммерции отказалась присутствовать на нескольких слушаниях. Этот шаг имеет прецедент. В 2017 году были введены подобные санкции против производителя удобрений Monsanto.