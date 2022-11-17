Аборты в Польше: статистика и реальность

Аборты в Польше: статистика и реальностьКомментарии
В прошлом году в польской больнице от септического шока скончалась 30-летняя Изабела Сябор. Женщину госпитализировали на 22-й неделе беременности после того, как у нее преждевременно отошли околоплодные воды. Тогда тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить её память и потребовать либерализации законодательства в сфере абортов.
Пациентка рассказывала близким, что врачи ждали, пока остановится сердце нежизнеспособного плода, прежде чем приступить к лечению. Голосовые сообщения погибшей дали послушать депутатам Европарламента.
По новому закону, принятому в октябре 2020-го, прерывание беременности легально лишь в случае угрозы здоровью и жизни матери, а также в случае изнасилования и инцеста. Но наличие у плода тяжёлых пороков развития больше не является мотивом для аборта. Конституционный суд страны счёл это "евгенической практикой".
Роберт Бидрон, польский евродепутат от социал-демократов утверждает, что эта проблема актуальна не только у него на родине:
До принятия Сеймом нового закона в среднем в Польше ежегодно проводилось около тысячи легальных абортов. Теперь их число сократилось до сотни, и это в стране с населением почти 40 миллионов человек.
По оценкам НКО, реальное число абортов, – включая медикаментозные, а также те, что проводятся в подпольных клиниках и за границей – составляет как минимум 150 тысяч.