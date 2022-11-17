Аборты в Польше: статистика и реальность

В прошлом году в польской больнице от септического шока скончалась 30-летняя Изабела Сябор. Женщину госпитализировали на 22-й неделе беременности после того, как у нее преждевременно отошли околоплодные воды. Тогда тысячи людей вышли на улицы, чтобы почтить её память и потребовать либерализации законодательства в сфере абортов.

Пациентка рассказывала близким, что врачи ждали, пока остановится сердце нежизнеспособного плода, прежде чем приступить к лечению. Голосовые сообщения погибшей дали послушать депутатам Европарламента.

Изабела писала родным, что чувствует себя как в инкубаторе. Я думаю, я уверена, что она имела в виду, что никому не было дела до её жизни, врачей волновало только здоровье плода, а ещё они думали о том, чтобы не дай бог, у правоохранителей не возникли к ним вопросы. Йоланта Будзовская Адвокат семьи Изабелы Сябор

По новому закону, принятому в октябре 2020-го, прерывание беременности легально лишь в случае угрозы здоровью и жизни матери, а также в случае изнасилования и инцеста. Но наличие у плода тяжёлых пороков развития больше не является мотивом для аборта. Конституционный суд страны счёл это "евгенической практикой".

Роберт Бидрон, польский евродепутат от социал-демократов утверждает, что эта проблема актуальна не только у него на родине:

Откат назад, который мы наблюдаем в Польше, Венгрии и некоторых других странах Евросоюза, ясно показывает, что права человека не являются чем-то само собой разумеющимся, поэтому нам необходимо выработать систематический подход к их защите. Европейская хартия прав женщин была бы идеальным инструментом по обеспечению права на сексуальное и репродуктивное здоровье. Роберт Бидрон Евродепутат ("Прогрессивный альянс социалистов и демократов"), председатель Комитета по правам женщин и гендерному равенству

До принятия Сеймом нового закона в среднем в Польше ежегодно проводилось около тысячи легальных абортов. Теперь их число сократилось до сотни, и это в стране с населением почти 40 миллионов человек.

По оценкам НКО, реальное число абортов, – включая медикаментозные, а также те, что проводятся в подпольных клиниках и за границей – составляет как минимум 150 тысяч.