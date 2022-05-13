Хорватия: массовая демонстрация из-за отказа в праве на аборт

Тысяч людей вышли на улицы Загреба в защиту права на аборт.

Причиной столько массовой демонстрации стал случай женщины, которой было отказано в прерывании беременности, несмотря на то, что у плода нашли серьезные проблемы в развитии. Позднее медкомиссия изменила свое решение.

В Хорватии поддерживаемые церковью консерваторы стремятся ограничить право на аборт, эта процедура законна до 10-й недели беременности.

После этого срока процедура возможна при угрозе здоровью матери или плода, а также в случаях изнасилования или инцеста.

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