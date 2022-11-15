В ЕС обсуждают совместные закупки оружия

В ЕС обсуждают совместные закупки оружияКомментарии
Пополнить истощающиеся запасы вооружений на фоне масштабных военных поставок Украине: Евросоюз планирует увеличить расходы на оборону на 70 миллиардов евро к 2025 году.
На заседании Совета ЕС по обороне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель настаивал на создании механизма совместных закупок оружия и боеприпасов, подобного тому, который использовался для закупки вакцин во время пандемии.
Стремление во что бы то ни стало заделать брешь в военном арсенале и вновь нарастить потенциал может сделать и без того фрагментированный рынок ЕС ещё более разобщённым. Шведский аналитик Питер Веземан пояснил, что лакуны государств-доноров, поддержавших Украину, в первую очередь касаются боеприпасов, артиллерийских гранат и некоторых типов ракет. По словам эксперта, именно на этом сосредоточатся страны ЕС, потому что прийти к компромиссу по другим вопросам будет непросто.
По прогнозам специалиста, могут потребоваться годы, если не десятилетия, чтобы выработать соглашение по совместным закупкам оружия и определить, кому в этом процессе будет отведена ведущая роль.