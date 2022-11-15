В ЕС обсуждают совместные закупки оружия

Пополнить истощающиеся запасы вооружений на фоне масштабных военных поставок Украине: Евросоюз планирует увеличить расходы на оборону на 70 миллиардов евро к 2025 году.

На заседании Совета ЕС по обороне глава европейской дипломатии Жозеп Боррель настаивал на создании механизма совместных закупок оружия и боеприпасов, подобного тому, который использовался для закупки вакцин во время пандемии.

Главное – действовать сообща. Не допустить раздела рынка, избежать конкуренции, как это было в начале пандемии. Только все вместе мы сможем добиться лучших цен, оптимального качества и более удобных сроков поставок". Жозеп Боррель Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности

Стремление во что бы то ни стало заделать брешь в военном арсенале и вновь нарастить потенциал может сделать и без того фрагментированный рынок ЕС ещё более разобщённым. Шведский аналитик Питер Веземан пояснил, что лакуны государств-доноров, поддержавших Украину, в первую очередь касаются боеприпасов, артиллерийских гранат и некоторых типов ракет. По словам эксперта, именно на этом сосредоточатся страны ЕС, потому что прийти к компромиссу по другим вопросам будет непросто.

Когда речь идет о стандартных видах оборудования, например, о боеприпасах, которые стоят не так дорого, вполне разумно ожидать, что государства ЕС могут найти общий язык. Мы наблюдали хорошие примеры такого сотрудничества в рамках НАТО. Но когда мы говорим о более крупных проектах, например, о приобретении боевых самолетов, кораблей, танков, страны действуют вразнобой. Довольно часто попытки наладить совместные механизмы по линии ЕС или НАТО терпят неудачу. У каждой страны своя программа военного оснащения, основанная на политической целесообразности и коммерческих интересах национальных оружейных компаний. Питер Веземан Старший научный сотрудник Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI)

По прогнозам специалиста, могут потребоваться годы, если не десятилетия, чтобы выработать соглашение по совместным закупкам оружия и определить, кому в этом процессе будет отведена ведущая роль.