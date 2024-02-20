Еврокомиссия ставит на первый план обороноспособность

Брюссель объявляет одним из своих приоритетов укрепление обороноспособности Евросоюза. Страны ЕС собираются совместно закупать оружие и выпускать военные облигации

РЕКЛАМА

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен назвала одной из главных задач своего второго срока на этом посту укрепление обороны Евросоюза. После вторжения России в Украину страны-члены ЕС уже увеличили свои военные расходы: с 240 миллиардов евро в 2022 году до 280 в 2023 году. Ожидается, что в 2024 год эта цифра возрастёт до 350 миллиардов.

Глава Еврокомиссии сказала, что Евросоюз намерен наращивать военное сотрудничество стран-членов с привлечением внутренних капиталов:

Мы должны тратить больше, мы должны тратить лучше. Думаю, эти расходы должны быть более «европейскими», чтобы консолидировать нашу оборонно-промышленную базу.

Фон дер Ляйен объявила, что ​​в ближайшие несколько недель будет представлена Европейская оборонно-промышленная стратегия. Брюссель рекомендует проводить совместные закупки вооружений, как это было сделано с вакцинами против коронавируса. Предлагается также совместно заимствовать деньги для финансирования расходов на оборону, как это сделано для восстановление экономики после пандемии.

Сотрудник Центра европейских политических исследований Дилан Маккиарини Кроссон предупреждает, что осуществить такие новые меры будет непросто:

На данный момент внутри Евросоюза нет соглашения, например, о совместных закупках от имени стран-членов оборонной техники у третьих стран или частных компаний. В то же время ведутся дискуссии о выпуске военных еврооблигаций, но этот вопрос находятся в подвешенном состоянии без конкретного политического соглашения и изучения.

В то время, как Еврокомиссия прорабатывают юридические детали взаимодействия со странами за пределами ЕС, некоторые члены считают вопросы обороны и безопасности исключительно союзным делом. Франция, например, настаивает на покупке оружия и боеприпасов только у европейских компаний.

В настоящее время соседствующая с Россией Польша больше всех расходует на оборону относительно своего ВВП. За ней следует Греция, ощущающая турецкую угрозу, а также Эстония, Литва и Финляндия. Но они не производят закупок исключительно у промышленности ЕС.

В случае своего переизбрания ещё на пять лет Урсула фон дер Ляйен намерена учредить пост еврокомиссара по обороне. В настоящее время этот портфель делят между собой Верховный представитель по иностранным делам и безопасности и Еврокомиссар по внутреннему рынку.